Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine dava: 7 yıla kadar hapisleri istendi
Sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında, "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öz çifti 19 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. İhbarlar üzerine soruşturma başlatılmıştıİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomenleri hakkında ilgi çekici paylaşımlar yaparak yüksek sayıda takipçi edinerek sahte marka algısı oluşturdukları ve piyasada herhangi bir karşılığı olmayan ürünleri sahte marka algısıyla maskeleyip yüksek fiyattan sattıkları yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede, sanıklar Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbarlar olduğu, bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) rapor hazırlandığı bilgisi verildi.Mal varlığı değerlerinin 'gayri meşru kaynağını' gizleme suçundan yargılanacaklarİddianamede, sanıkların ortağı oldukları Medelina şirketi ile ilgili vergi incelemesi yapılarak vergi suçu raporu düzenlendiği ve haklarında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan Anadolu 74. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı aktarıldı. Söz konusu şirket üzerinden vergi kaçakçılığı yapılması sebebiyle kamunun 10 milyon lira zarara uğradığı, bu zararın cezasının ise 51 milyon lira olduğu belirtilen iddianamede, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunun öncül bir suç olarak kabul edildiği vurgulandı.İddianamede, sanıkların vergi kaçakçılığı yapmak suretiyle elde edilen gelirleri akladıkları ve haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği değerlendirmesi yapıldı. 7 yıla kadar hapis cezası isteniyorSanıkların üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri kaydedilen iddianamede, Özlem Altınok Öz, Tayyar Taylan Öz ve İbrahim Karaorhanlı hakkında "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıkların 19 Kasım'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.Öte yandan, soruşturma kapsamında 3 şirkete yönelik alınan kayyum kararları devam ediyor.Üç suçtan takipsizlik verildiÖte yandan MASAK'ın raporunda, soruşturma dosyasındaki sanıklar ve firmaların, suç işlemek saikiyle bir araya gelmiş bir organizasyon olduğu yönünde veriye rastlanılmadığı, sanıkların yöneticisi oldukları Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti'nin kozmetik ürün satışlarının büyük bir bölümünü e-ticaret kanalıyla gerçekleştirdikleri ve bu şekilde cereyan eden satışların uydurma işlemler olduğu yönünde herhangi bir veriye ulaşılamadığı aktarıldı.Sanıkların yasal bahis ve kumar siteleri, kripto borsa şirketleri, ödeme aracı/e-para kuruluşları nezdinde ciddi şüphe uyandıran, çok yoğun iletişim kurulan ya da kaynak aktarımı mahiyetinde işlemleri ile kendi aralarında sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine dair veriye de rastlanılmadığı ifade edildi.Bu nedenle sanıklar hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.
