https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/seren-serengil-yardim-talebinde-bulunmustu-annesi-ambulans-ucakla-istanbula-sevk-edildi-1101116587.html
Seren Serengil yardım talebinde bulunmuştu: Annesi ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Seren Serengil yardım talebinde bulunmuştu: Annesi ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Sputnik Türkiye
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, düşerek kalçasını kırmasının ardından yoğun bakıma alındı. Karayolu sevkinin riskli olması üzerine ambulans uçak talep... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T11:35+0300
2025-11-19T11:35+0300
2025-11-19T11:36+0300
türki̇ye
seren serengil
i̇stanbul
sağlık bakanlığı
fethiye
kemal memişoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101116430_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_64358dfd4d11a0f315e82b07466a5b23.jpg
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın düşerek kalçasını kırdığını ve acil olarak İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunan Serengil, talebi üzerine ambulans uçak gönderildiğini açıkladı.'Bu yardımı asla unutmayacağım'Serengil, son paylaşımında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek annesi için yeniden dua istedi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/seren-serengilin-annesi-yogun-bakimda-bakanliga-cagri-yapti-lutfen-yardim-edin-1101082407.html
türki̇ye
i̇stanbul
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101116430_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_21c848b7e6516f16d1718da852d0232f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seren serengil, i̇stanbul, sağlık bakanlığı, fethiye, kemal memişoğlu
seren serengil, i̇stanbul, sağlık bakanlığı, fethiye, kemal memişoğlu
Seren Serengil yardım talebinde bulunmuştu: Annesi ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
11:35 19.11.2025 (güncellendi: 11:36 19.11.2025)
Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, düşerek kalçasını kırmasının ardından yoğun bakıma alındı. Karayolu sevkinin riskli olması üzerine ambulans uçak talep eden Serengil'in çağrısı sonrası Sağlık Bakanlığı, Teoman'ı İstanbul'a hava aracıyla sevk etti.
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın düşerek kalçasını kırdığını ve acil olarak İstanbul'a sevk edilmesi gerektiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulunan Serengil, talebi üzerine ambulans uçak gönderildiğini açıkladı.
'Bu yardımı asla unutmayacağım'
Serengil, son paylaşımında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek annesi için yeniden dua istedi. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Sağlık Bakanım çok büyük bir çaresizliğin içindeyken annemi uzattığınız eli asla unutmayacağım çok teşekkür ederim. Annem 80 yaşında birkaç gün önce düşüp kalçasını kırdı bu ameliyatın en büyük sorunu pıhtı atabilme ve kalp krizi riskiydi bulunduğu hastaneden memnun olmamıza rağmen kalp anjiyo ünitesi yoktu ve kalp kası değerleri çok yüksekti böbrek üre değerleri çok yüksekti ve enfeksiyonda vücudu sarmış vaziyetteydi buradan 10 saatlik karayolu ile gelmesi ölmesi demekti. Kalça olduğu gibi kırık vücut denen durumu iyi değildi bu nedenle sayın sağlık bakanımız dan ve kendim için ne babam için bir süreçte bugüne kadar bir şey talep etmememe rağmen annem için bu yardımı istemek zorunda kaldım kendisi duyarsız kalmadı yardım elini uzattı hakkınızı helal edin teşekkür ederim."