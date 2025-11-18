https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/seren-serengilin-annesi-yogun-bakimda-bakanliga-cagri-yapti-lutfen-yardim-edin-1101082407.html

Seren Serengil, yoğun bakımdaki annesi için bakanlığa çağrı yaptı: 'Lütfen yardım edin'

Seren Serengil, yoğun bakımdaki annesi için bakanlığa çağrı yaptı: 'Lütfen yardım edin'

18.11.2025

Magazin dünyasının tanınan isimlerinden Seren Serengil, annesi Nevin Teoman’ın durumunun kötüleştiğini ve hastanede yoğun bakım altına alındığını açıkladı. Teoman’ın kalp krizi riski ve akciğerlerinde su birikmesi nedeniyle sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Ünlü sanatçının paylaşımı sonrası takipçileri arasında büyük üzüntü ve endişe yaşandı.Hastanede kalp ve anjiyo ünitesi bulunmadığını söylediSerengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesinin bulunduğu hastanede kalp yatağı ve anjiyo ünitesinin bulunmadığını belirterek İstanbul’a acil sevk gerektiğini söyledi.Serengil paylaşımında, “Lütfen bana bir ambulans uçak gönderin, ücretini ben karşılayacağım” ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanlığı’na seslendi.Serengil, son açıklamasında durumun giderek ağırlaştığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:"Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin."Ünlü isim, bir sonraki paylaşımında ise "Sağ olun bakanım" ifadelerini kullanarak Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

