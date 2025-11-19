Sağlık Bakanı: Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/saglik-bakani-bocek-ailesinin-tedavisinde-sorun-saptanmadi-1101118804.html

Fatih’te 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili yürütülen incelemeler devam ederken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, yapılan ilk değerlendirmelerde aile fertlerinin tedavi süreçlerinde hastaneler açısından bir eksiklik görülmediğini söyledi.Olayın ardından hem adli hem idari soruşturmaların sürdüğünü belirten Bakan Memişoğlu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“Bir kusur varsa gerekli adımlar atılacak.”Böcek ailesinin ölüm nedenine ilişkin rapor sürecinin titizlikle takip edildiğini belirten Bakan, hastanelere yönelik herhangi bir müdahale hatası veya tedavi eksikliği tespit edilmediğini aktardı.'Doktor ihmali var mı?' sorusuna yanıtSağlık Bakanı Memişoğlu, kamuoyunda merak edilen “Doktor ihmali var mı?” sorusuna da net cevap verdi:“İki hastane de yeterli hastane. Gerekli müdahaleleri yapmışlar. Biz her ihtimale karşı inceleme yapıyoruz. Bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz ama yine de inceleme yapıyoruz.”Ailenin ölümü gündemdeAlmanya’dan İstanbul’a gelen Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası anne, baba ve iki çocuğun peş peşe hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili gıda tüketimi, otelde yapılan ilaçlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

