Rusya, Belarus ile birlikte yeni Su-75 Checkmate uçağını inşa edecek

Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Belaruslu ortakları ile birlikte Su-75 Checkmate beşinci nesil hafif avcı uçağını inşa etmeyi planladığı... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Uluslararası Dubai Airshow Havacılık Fuarı'nda Sputnik’e yaptığı açıklamada, şirketin beşinci nesil hafif savaş uçağı Su-75 Checkmate'i Belarus ile ortak üretmeyi planladığını ifade etti.Miheyev, “Rosoboroneksport şu anda Belaruslu ortaklarıyla beşinci nesil Su-75 Checkmate savaş uçağının ortak üretiminin üzerinde çalışıyor. Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgelerinde bu uçağa yüksek ilgi devam ediyor” diye konuştu.Sukhoi şirketi’nin geliştirdiği ve ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil tek motorlu hafif avcı uçağı Su-75 Checkmate’in prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıkmıştı. Checkmate'in dünyaya tanıtımı ise aynı yıl Dubai Airshow 2021'de yapılmıştı.

