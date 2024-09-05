https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-checkmate-jetine-olan-talep-artiyor-ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-buyuk-ilgi-gosteriyor-1087675023.html

Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor

Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor

Sputnik Türkiye

Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ortadoğu ve Afrika'dan bir dizi ülkenin Rus hafif taktik avcı uçağı Checkmate’e ilgi gösterdiğini ve ilgili... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:21+0300

2024-09-05T11:21+0300

2024-09-05T11:24+0300

savunma

rusya

rosoboroneksport

aleksandr miheyev

checkmate

ortadoğu

afrika

ilgi

talep

f-35

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport’in CEO’su Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, Mısır’ın kuzeyinde El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda Rus savaş uçaklarına olan ilginin büyük olduğunu söyledi.“Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bazı ülkeler, Checkmate hafif taktik uçağına ilgi duyduklarını ifade etti” diyen Miheyev, ilgili ortaklara proje teklifi sunulduğunu kaydetti.Uçağın insansız ve iki koltuklu sürümlerinin olduğunu kaydeden Miheyev, “Bu alandaki işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında yabancı ortaklarımıza bu tür fırsatları dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Miheyev, yabancı ortakların Rusya’yla ortaklaşa Checkmate uçağı üretimine ilgi duyduğunu bildirmişti.ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.

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rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, checkmate, ortadoğu, afrika, ilgi, talep, f-35