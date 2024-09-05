https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-checkmate-jetine-olan-talep-artiyor-ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-buyuk-ilgi-gosteriyor-1087675023.html
Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor
Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ortadoğu ve Afrika'dan bir dizi ülkenin Rus hafif taktik avcı uçağı Checkmate’e ilgi gösterdiğini ve ilgili... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:21+0300
2024-09-05T11:21+0300
2024-09-05T11:24+0300
savunma
rusya
rosoboroneksport
aleksandr miheyev
checkmate
ortadoğu
afrika
ilgi
talep
f-35
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077333743_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_fc914fd71c3cdebcc2002ff178410f7e.jpg
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport’in CEO’su Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, Mısır’ın kuzeyinde El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda Rus savaş uçaklarına olan ilginin büyük olduğunu söyledi.“Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bazı ülkeler, Checkmate hafif taktik uçağına ilgi duyduklarını ifade etti” diyen Miheyev, ilgili ortaklara proje teklifi sunulduğunu kaydetti.Uçağın insansız ve iki koltuklu sürümlerinin olduğunu kaydeden Miheyev, “Bu alandaki işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında yabancı ortaklarımıza bu tür fırsatları dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Miheyev, yabancı ortakların Rusya’yla ortaklaşa Checkmate uçağı üretimine ilgi duyduğunu bildirmişti.ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/estonyadan-nato-itirafi-hava-savunma-sistemi-sikintisi-cekiyor-1087588935.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077333743_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_ae16413abdef14c52842a6dee69031ec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, checkmate, ortadoğu, afrika, ilgi, talep, f-35
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, checkmate, ortadoğu, afrika, ilgi, talep, f-35
Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor
11:21 05.09.2024 (güncellendi: 11:24 05.09.2024)
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ortadoğu ve Afrika'dan bir dizi ülkenin Rus hafif taktik avcı uçağı Checkmate’e ilgi gösterdiğini ve ilgili ortaklara proje teklifi sunduklarını belirtti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport’in CEO’su Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, Mısır’ın kuzeyinde El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda Rus savaş uçaklarına olan ilginin büyük olduğunu söyledi.
“Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bazı ülkeler, Checkmate hafif taktik uçağına ilgi duyduklarını ifade etti” diyen Miheyev, ilgili ortaklara proje teklifi sunulduğunu kaydetti.
Uçağın insansız ve iki koltuklu sürümlerinin olduğunu kaydeden Miheyev, “Bu alandaki işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında yabancı ortaklarımıza bu tür fırsatları dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Miheyev, yabancı ortakların Rusya’yla ortaklaşa Checkmate uçağı üretimine ilgi duyduğunu bildirmişti.
ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.
Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.