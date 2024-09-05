Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-checkmate-jetine-olan-talep-artiyor-ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-buyuk-ilgi-gosteriyor-1087675023.html
Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor
Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ortadoğu ve Afrika'dan bir dizi ülkenin Rus hafif taktik avcı uçağı Checkmate’e ilgi gösterdiğini ve ilgili... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:21+0300
2024-09-05T11:24+0300
savunma
rusya
rosoboroneksport
aleksandr miheyev
checkmate
ortadoğu
afrika
ilgi
talep
f-35
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077333743_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_fc914fd71c3cdebcc2002ff178410f7e.jpg
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport’in CEO’su Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, Mısır’ın kuzeyinde El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda Rus savaş uçaklarına olan ilginin büyük olduğunu söyledi.“Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bazı ülkeler, Checkmate hafif taktik uçağına ilgi duyduklarını ifade etti” diyen Miheyev, ilgili ortaklara proje teklifi sunulduğunu kaydetti.Uçağın insansız ve iki koltuklu sürümlerinin olduğunu kaydeden Miheyev, “Bu alandaki işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında yabancı ortaklarımıza bu tür fırsatları dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Miheyev, yabancı ortakların Rusya’yla ortaklaşa Checkmate uçağı üretimine ilgi duyduğunu bildirmişti.ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/estonyadan-nato-itirafi-hava-savunma-sistemi-sikintisi-cekiyor-1087588935.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077333743_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_ae16413abdef14c52842a6dee69031ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, checkmate, ortadoğu, afrika, ilgi, talep, f-35
rusya, rosoboroneksport, aleksandr miheyev, checkmate, ortadoğu, afrika, ilgi, talep, f-35

Rus Checkmate jetine olan talep artıyor: Ortadoğu ve Afrika ülkeleri büyük ilgi gösteriyor

11:21 05.09.2024 (güncellendi: 11:24 05.09.2024)
© AFP 2023 / Александр МельниковRusya yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate
Rusya yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© AFP 2023 / Александр Мельников
Abone ol
Rus savunma ihracat şirketi Rosoboroneksport, Ortadoğu ve Afrika'dan bir dizi ülkenin Rus hafif taktik avcı uçağı Checkmate’e ilgi gösterdiğini ve ilgili ortaklara proje teklifi sunduklarını belirtti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Rosoboroneksport’in CEO’su Aleksandr Miheyev, Sputnik’e açıklamasında, Mısır’ın kuzeyinde El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı’nda Rus savaş uçaklarına olan ilginin büyük olduğunu söyledi.
Ortadoğu ve Afrika bölgesinden bazı ülkeler, Checkmate hafif taktik uçağına ilgi duyduklarını ifade etti” diyen Miheyev, ilgili ortaklara proje teklifi sunulduğunu kaydetti.
Uçağın insansız ve iki koltuklu sürümlerinin olduğunu kaydeden Miheyev, “Bu alandaki işbirliğine ilişkin görüşmeler sırasında yabancı ortaklarımıza bu tür fırsatları dile getiriyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Miheyev, yabancı ortakların Rusya’yla ortaklaşa Checkmate uçağı üretimine ilgi duyduğunu bildirmişti.
ABD yapımı F-35’in rakibi olarak görülen yeni nesil hafif avcı uçağı Su-57 Checkmate’in ilk prototip tanıtımı 2021 yılında gerçekleşmişti.
Rusya’nın ilk tek motorlu savaş uçağı olarak kayıtlara geçen Checkmate, ses hızının 1.8 ila 2 katı hıza ulaşabiliyor.
Hanno Pevkur - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
SAVUNMA
Estonya’dan NATO itirafı: Hava savunma sistemi sıkıntısı çekiyor
3 Eylül, 13:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала