ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor

ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

19.11.2025

ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazdı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" dendi.Üst düzey bir Rus yetkili, siteye açıklamasında, Moskova'nın söz konusu plan konusunda iyimser olduğunu ifade etti.Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin plana nasıl baktığına dair bilgi verilmedi.'Plan 4 bölümden oluşuyor' Bu arada Axios'un kaynakları, planın dört ana bölümden oluştuğunu ve bunların 'Ukrayna'da barış', 'güvenlik garantileri', 'Avrupa'da güvenlik' ve 'ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri' olduğunu belirtti.

