Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abd-basini-rusya-ve-abd-ukraynada-cozum-icin-gizlice-gorusuyor-1101115656.html
ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor
ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor
Sputnik Türkiye
Moskova ve Washington'un Ukrayna'daki krizi sonlandırmak için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T11:15+0300
2025-11-19T11:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
moskova
washington
avrupa
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036911_0:7:656:376_1920x0_80_0_0_5b3bb4ace0a2cbbdc5212bb1e9dd5fcc.png
ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazdı.Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" dendi.Üst düzey bir Rus yetkili, siteye açıklamasında, Moskova'nın söz konusu plan konusunda iyimser olduğunu ifade etti.Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin plana nasıl baktığına dair bilgi verilmedi.'Plan 4 bölümden oluşuyor' Bu arada Axios'un kaynakları, planın dört ana bölümden oluştuğunu ve bunların 'Ukrayna'da barış', 'güvenlik garantileri', 'Avrupa'da güvenlik' ve 'ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri' olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ukraynadan-voroneje-saldiri-girisimi-s-400ler-abd-yapimi-atacms-fuzelerini-onledi-1101112891.html
ukrayna
rusya
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/10/1101036911_17:0:648:473_1920x0_80_0_0_c939f41ecb5e600d25656d8476f79091.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, rusya, moskova, washington, avrupa, ukrayna krizi
abd, ukrayna, rusya, moskova, washington, avrupa, ukrayna krizi

ABD basını: Rusya ve ABD, 28 maddelik Ukrayna planı üzerinde çalışıyor

11:15 19.11.2025 (güncellendi: 11:17 19.11.2025)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya-ABD bayrakları
Rusya-ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
Moskova ve Washington'un Ukrayna'daki krizi sonlandırmak için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
ABD merkezli Axios haber sitesi, Rus ve Amerikan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne yönelik yeni bir plan geliştirmek amacıyla Rusya'yla 'gizli istişareler' yürüttüğünü yazdı.

Haberde, "ABD ve Rus yetkililer, Axios'a Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde Rusya'yla gizlice görüştüğünü söyledi. 28 maddelik ABD planı, Başkan Trump'ın Gazze anlaşmasına varma çabalarının başarılı olmasından ilham alıyor" dendi.

Üst düzey bir Rus yetkili, siteye açıklamasında, Moskova'nın söz konusu plan konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin plana nasıl baktığına dair bilgi verilmedi.

'Plan 4 bölümden oluşuyor'

Bu arada Axios'un kaynakları, planın dört ana bölümden oluştuğunu ve bunların 'Ukrayna'da barış', 'güvenlik garantileri', 'Avrupa'da güvenlik' ve 'ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri' olduğunu belirtti.
S-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'dan Voronej'e saldırı girişimi: S-400'ler, ABD yapımı ATACMS füzelerini önledi
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала