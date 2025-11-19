Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rtukten-yapay-zeka-adimi-yayin-iceriklerini-izleyip-analiz-edecek-1101115055.html
RTÜK'ten yapay zeka adımı: Yayın içeriklerini izleyip analiz edecek
RTÜK'ten yapay zeka adımı: Yayın içeriklerini izleyip analiz edecek
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın içeriklerini daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlemek için yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T15:17+0300
2025-11-19T15:18+0300
yaşam
rtük
yapay zeka
denetim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
RTÜK'ün Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırladığı sunumda Üst Kurul'un çalışmalarına yer verildi.Burada yer alan bilgilere göre, toplumsal bütünlüğü, milli ve manevi değerleri korumak adına yaptığı çalışmalarla 31 yılı geride bırakan RTÜK, toplumsal sorumluluğu ve yayıncılık etiğini esas alarak kamuoyuna ulaşan her içeriği dikkatle izliyor.Yayın izleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yaklaşık 330 bin saat radyo ve televizyon yayınını inceleyen, 26 bini aşkın ihbar ve şikayeti değerlendiren RTÜK, yayıncılık alanında geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.Bu çerçevede RTÜK, yayın içeriklerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlenebilmesi için 2026'da yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini devreye alacak. Böylece yayın içeriklerinin izlenmesi teknoloji yardımıyla daha etkin hale gelecek, izleyicilerin ihbar ve şikayetleri ise daha hızlı değerlendirilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/zihin-okuma-gercek-oldu-japon-bilim-insani-zihindeki-goruntuleri-yapay-zekayla-metne-donusturdu-1101027473.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_130:0:894:573_1920x0_80_0_0_296caf343d1805fcfc5bb412d8ff565c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rtük, yapay zeka, denetim
rtük, yapay zeka, denetim

RTÜK'ten yapay zeka adımı: Yayın içeriklerini izleyip analiz edecek

15:17 19.11.2025 (güncellendi: 15:18 19.11.2025)
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın içeriklerini daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlemek için yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini gelecek yıl devreye alacak.
RTÜK'ün Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu için hazırladığı sunumda Üst Kurul'un çalışmalarına yer verildi.
Burada yer alan bilgilere göre, toplumsal bütünlüğü, milli ve manevi değerleri korumak adına yaptığı çalışmalarla 31 yılı geride bırakan RTÜK, toplumsal sorumluluğu ve yayıncılık etiğini esas alarak kamuoyuna ulaşan her içeriği dikkatle izliyor.
Yayın izleme ve denetim faaliyetleri kapsamında yaklaşık 330 bin saat radyo ve televizyon yayınını inceleyen, 26 bini aşkın ihbar ve şikayeti değerlendiren RTÜK, yayıncılık alanında geleneksel mecraların yanı sıra dijital platformlarda da düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede RTÜK, yayın içeriklerinin daha etkin, hızlı ve kapsamlı şekilde izlenebilmesi için 2026'da yapay zeka destekli analiz ve değerlendirme sistemlerini devreye alacak. Böylece yayın içeriklerinin izlenmesi teknoloji yardımıyla daha etkin hale gelecek, izleyicilerin ihbar ve şikayetleri ise daha hızlı değerlendirilebilecek.
Beyin MR - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
YAŞAM
Bilim insanları zihindeki görüntüleri yapay zekayla metne dönüştürdü
15 Kasım, 13:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала