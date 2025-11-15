Türkiye
Bilim insanları zihindeki görüntüleri yapay zekayla metne dönüştürdü
Bilim insanları zihindeki görüntüleri yapay zekayla metne dönüştürdü
Japonya'da bir bilim insanı, beyin taramaları ve yapay zekayı kullanarak insanların zihnindeki görüntüleri metne dönüştüren "mind-captioning" (zihin altyazısı) adlı yeni bir teknik geliştirdi. Araştırmacı Tomoyasu Horikawa, yöntemin, zihindeki karmaşık görsel bilgileri doğru ve ayrıntılı cümlelere çevirmeyi mümkün kıldığını belirtiyor.Horikawa ve ekibi, 22–37 yaş arasındaki altı Japon katılımcının beyin aktivitelerini tarayarak, ses içermeyen 2 bin 180 kısa video izlemelerini sağladı. Yapay zeka, video altyazılarını sayısal verilere dönüştürdü ve bu veriler, beyin aktiviteleriyle eşleştirilerek görüntülerin tanımlanması için modeller oluşturuldu.İletişim güçlüğü çeken bireyler için yeni bir çözüm yolu olabilirGeliştirilen sistem, katılımcıların gördükleri veya hatırladıkları videoları doğru şekilde betimleyen cümleler üretebiliyor. Yöntem, dilin işlendiği beyin bölgeleri zarar görmüş kişilerde de kullanılabiliyor; bu da afazi veya ALS gibi iletişim güçlüğü çeken bireyler için büyük potansiyel taşıyor.Uzmanlar, teknoloji sayesinde aynı zamanda otizmli bireyler ve sözlü iletişim kurmakta güçlük çekenler için de önemli çözümler sunulabileceğini belirtti. Ancak etik kaygılar ve zihinsel mahremiyet konusu ön planda: Teknolojinin, kişinin özel düşüncelerini açıklamadan önce açığa çıkarabilmesi, ciddi gizlilik tartışmalarına yol açıyor.Horikawa, yöntemin şu anda büyük veri toplama ve katılımcı iş birliği gerektirdiğini, dolayısıyla henüz günlük hayatta pratik bir kullanım için yeterince doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca, daha sıra dışı veya beklenmedik zihinsel imgelerin yöntemde henüz test edilmediği belirtildi.
13:55 15.11.2025
Japonya’da bir araştırmacı, beyin taramaları ve yapay zekayı kullanarak insanların zihnindeki görüntüleri doğru ve ayrıntılı cümlelere dönüştüren 'mind-captioning' (zihin altyazısı) teknolojisini geliştirdi. Uzmanlar, bu teknolojinin iletişim güçlüğü çeken bireyler için kullanılabileceğini belirtti.
Japonya’da bir bilim insanı, beyin taramaları ve yapay zekayı kullanarak insanların zihnindeki görüntüleri metne dönüştüren “mind-captioning” (zihin altyazısı) adlı yeni bir teknik geliştirdi. Araştırmacı Tomoyasu Horikawa, yöntemin, zihindeki karmaşık görsel bilgileri doğru ve ayrıntılı cümlelere çevirmeyi mümkün kıldığını belirtiyor.
Horikawa ve ekibi, 22–37 yaş arasındaki altı Japon katılımcının beyin aktivitelerini tarayarak, ses içermeyen 2 bin 180 kısa video izlemelerini sağladı. Yapay zeka, video altyazılarını sayısal verilere dönüştürdü ve bu veriler, beyin aktiviteleriyle eşleştirilerek görüntülerin tanımlanması için modeller oluşturuldu.

İletişim güçlüğü çeken bireyler için yeni bir çözüm yolu olabilir

Geliştirilen sistem, katılımcıların gördükleri veya hatırladıkları videoları doğru şekilde betimleyen cümleler üretebiliyor. Yöntem, dilin işlendiği beyin bölgeleri zarar görmüş kişilerde de kullanılabiliyor; bu da afazi veya ALS gibi iletişim güçlüğü çeken bireyler için büyük potansiyel taşıyor.
Uzmanlar, teknoloji sayesinde aynı zamanda otizmli bireyler ve sözlü iletişim kurmakta güçlük çekenler için de önemli çözümler sunulabileceğini belirtti. Ancak etik kaygılar ve zihinsel mahremiyet konusu ön planda: Teknolojinin, kişinin özel düşüncelerini açıklamadan önce açığa çıkarabilmesi, ciddi gizlilik tartışmalarına yol açıyor.
Horikawa, yöntemin şu anda büyük veri toplama ve katılımcı iş birliği gerektirdiğini, dolayısıyla henüz günlük hayatta pratik bir kullanım için yeterince doğru olmadığını vurguladı. Ayrıca, daha sıra dışı veya beklenmedik zihinsel imgelerin yöntemde henüz test edilmediği belirtildi.
