Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili 195 kişiden DNA örneği alındı: 'Kişi sayısının artacağı bilgisi tarafımıza iletildi'
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyaslanacak DNA profillerinin artacağı bilgisinin taraflarına iletildiğini açıkladı. Merkezden daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profilinin, en son 195 kişiye çıkarıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:Otopsi CD'sinin çizik olmasıAçıklamada kamuoyunda otopsi CD'sinin çizik olduğu yönünde bilgilerin de yer aldığı hatırlatılarak "Çizik olan CD'nin yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD'lerin Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye gönderildiği ve Adli Tıp Kurumu dönüşünde orijinalden suret alınabileceği tarafımıza daha önce bildirilmiştir" denildi.Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
Van'da geçen yıl kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunun üniversite öğrencisi Rojin kabaiş'in ölümüyle ilgili alınan DNA öreneği sayısı 195'e çıktı. Yurt ve üniversite güvenlik görevlileri dahil çok sayıda kişiden alınan örneklerin sayısının daha da artacağı belirtildi.
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyaslanacak DNA profillerinin artacağı bilgisinin taraflarına iletildiğini açıkladı.
Merkezden daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profilinin, en son 195 kişiye çıkarıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Rojin Kabaiş'in olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine intikali sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında karşılaştırılmıştı. Daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profili, en son 195 kişiye çıkarılmıştır.

Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örneklerin alındığı, kıyaslanacak DNA profillerinin artacağı bilgisi de tarafımıza iletilmiştir.

Rojin Kabaiş'in otopsisi sırasında bulunan tüplere ilişkin bulaş hususunda oluşan şüpheye karşılık, söz konusu tedarikçi, üretici ve ilgili Adli Tıp Kurumu personeli hususunda araştırmaların yapıldığı bilgisi verilmiştir.

Otopsi CD'sinin çizik olması

Açıklamada kamuoyunda otopsi CD'sinin çizik olduğu yönünde bilgilerin de yer aldığı hatırlatılarak "Çizik olan CD'nin yalnızca bir kopya olduğu, orijinal CD'lerin Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye gönderildiği ve Adli Tıp Kurumu dönüşünde orijinalden suret alınabileceği tarafımıza daha önce bildirilmiştir" denildi.
Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş'in cenazesi 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.
