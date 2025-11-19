Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili 195 kişiden DNA örneği alındı: 'Kişi sayısının artacağı bilgisi tarafımıza iletildi'
Rojin Kabaiş'in olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesine intikali sürecinde cenazeye müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA profili, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinde elde edilen DNA profilleriyle Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında karşılaştırılmıştı. Daha önce 134 kişi olan kıyaslamaya tabi DNA profili, en son 195 kişiye çıkarılmıştır.
Yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örneklerin alındığı, kıyaslanacak DNA profillerinin artacağı bilgisi de tarafımıza iletilmiştir.
Rojin Kabaiş'in otopsisi sırasında bulunan tüplere ilişkin bulaş hususunda oluşan şüpheye karşılık, söz konusu tedarikçi, üretici ve ilgili Adli Tıp Kurumu personeli hususunda araştırmaların yapıldığı bilgisi verilmiştir.