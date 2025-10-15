https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/adalet-bakani-yilmaz-tunctan-rojin-kabais-aciklamasi-1100207011.html
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Sputnik Türkiye
Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyada hiçbir ayrıntının göz... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-15T14:33+0300
2025-10-15T14:33+0300
2025-10-15T14:33+0300
türki̇ye
rojin kabaiş
yılmaz tunç
van gölü
i̇stanbul adli tıp kurumu
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_113f6e97954222706924579280f055d0.jpg
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.Rojin Kabaiş’in ailesi, o günden bu yana kızlarının ölümünün intihar olmadığını belirterek adalet arayışını sürdürüyor.Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü sürüyorAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini söyledi:“Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.”Dosyaya ek uzman raporu istendiBakan Tunç, açıklamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.Tunç ayrıca, “soruşturmada hiçbir ayrıntının göz ardı edilmediğini” vurgulayarak şunları kaydetti:“Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.”'Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmiyor'Bakan Tunç, soruşturmanın tüm delillerle birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:“Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.”Olay yerinde iki ayrı DNA tespit edilmiştiSoruşturma devam ederken, olaydan yaklaşık bir yıl sonra önemli bir gelişme yaşanmış, Adli Tıp Kurumu raporunda Rojin’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıkmıştı.Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Zeynep Demir, konuya ilişkin açıklamasında, “İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir" demişti.Bu bulgu, genç kadının ölümüyle ilgili dosyayı yeniden gündeme taşımıştı.Aile adalet mücadelesini sürdürüyorRojin Kabaiş’in ailesi, ölümün “intihar” olarak kapatılmasına karşı mücadele ediyor. Aile, yeni DNA bulguları ve Adalet Bakanlığı’nın süreci yakından takip etmesiyle birlikte dosyada yeniden ilerleme bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/dunyanin-en-gurultulu-sehirleri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-il-o-listeye-girdi-1100205949.html
türki̇ye
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089254219_0:0:2442:1831_1920x0_80_0_0_a016a5194251bacf3fa7a9d5615a52f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rojin kabaiş, yılmaz tunç, van gölü, i̇stanbul adli tıp kurumu, adli tıp kurumu
rojin kabaiş, yılmaz tunç, van gölü, i̇stanbul adli tıp kurumu, adli tıp kurumu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması
Van’da cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dosyada hiçbir ayrıntının göz ardı edilmediğini belirtti. Bakan Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
Rojin Kabaiş’in ailesi, o günden bu yana kızlarının ölümünün intihar olmadığını belirterek adalet arayışını sürdürüyor.
Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü sürüyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini söyledi:
“Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.”
Dosyaya ek uzman raporu istendi
Bakan Tunç, açıklamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Tunç ayrıca, “soruşturmada hiçbir ayrıntının göz ardı edilmediğini” vurgulayarak şunları kaydetti:
“Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.”
'Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmiyor'
Bakan Tunç, soruşturmanın tüm delillerle birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:
“Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.”
Olay yerinde iki ayrı DNA tespit edilmişti
Soruşturma devam ederken, olaydan yaklaşık bir yıl sonra önemli bir gelişme yaşanmış, Adli Tıp Kurumu raporunda Rojin’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıkmıştı.
Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Zeynep Demir, konuya ilişkin açıklamasında, “İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir" demişti.
Bu bulgu, genç kadının ölümüyle ilgili dosyayı yeniden gündeme taşımıştı.
Aile adalet mücadelesini sürdürüyor
Rojin Kabaiş’in ailesi, ölümün “intihar” olarak kapatılmasına karşı mücadele ediyor. Aile, yeni DNA bulguları ve Adalet Bakanlığı’nın süreci yakından takip etmesiyle birlikte dosyada yeniden ilerleme bekliyor.