Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması

15.10.2025

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Günler süren arama çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.Rojin Kabaiş’in ailesi, o günden bu yana kızlarının ölümünün intihar olmadığını belirterek adalet arayışını sürdürüyor.Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü sürüyorAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin adli soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini söyledi:“Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.”Dosyaya ek uzman raporu istendiBakan Tunç, açıklamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, “Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.Tunç ayrıca, “soruşturmada hiçbir ayrıntının göz ardı edilmediğini” vurgulayarak şunları kaydetti:“Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.”'Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmiyor'Bakan Tunç, soruşturmanın tüm delillerle birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi:“Soruşturma kapsamında hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.”Olay yerinde iki ayrı DNA tespit edilmiştiSoruşturma devam ederken, olaydan yaklaşık bir yıl sonra önemli bir gelişme yaşanmış, Adli Tıp Kurumu raporunda Rojin’in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA tespit edildiği ortaya çıkmıştı.Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatı Zeynep Demir, konuya ilişkin açıklamasında, “İlk DNA örneği sternal yani göğüs bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. İkinci DNA ise intrevajinal yani vajinanın iç bölgesinde olduğu tespit edilmiştir" demişti.Bu bulgu, genç kadının ölümüyle ilgili dosyayı yeniden gündeme taşımıştı.Aile adalet mücadelesini sürdürüyorRojin Kabaiş’in ailesi, ölümün “intihar” olarak kapatılmasına karşı mücadele ediyor. Aile, yeni DNA bulguları ve Adalet Bakanlığı’nın süreci yakından takip etmesiyle birlikte dosyada yeniden ilerleme bekliyor.

