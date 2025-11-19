https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/roger-federer-uluslararasi-tenis-onur-listesine-secildi-1101128774.html

Roger Federer, Uluslararası Tenis Onur Listesi’ne seçildi

Roger Federer, Uluslararası Tenis Onur Listesi’ne seçildi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi, 20 Grand Slam sahibi tenisçi Roger Federer’in ilk başvuru yılında tenisin 'Uluslararası Onur Listesi'ne seçildiğini... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T16:29+0300

2025-11-19T16:29+0300

2025-11-19T16:29+0300

spor

roger federer

rafael nadal

novak djokovic

wimbledon

rhode island

avustralya açık

abd açık

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103898/52/1038985228_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_d50f7e18060109e8d3104c6883ad3389.jpg

Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi, tenis tarihinin en önemli isimlerinden Roger Federer’in 2026’da hem tenisin 'uluslararası onur listesine' dahil edildiğini açıkladı. Rhode Island merkezli kurum, Federer’in oyuncu kategorisinde gerekli oyu alan tek aday olduğunu bildirdi.20 Grand Slam şampiyonluğuna erişen ilk erkek tenisçi olan Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile birlikte “tenisin altın çağı” olarak nitelendirilen dönemin en belirleyici figürlerinden biriydi. ITHF tarafından paylaşılan bir açıklamada Federer, “Uluslararası Tenis Onur Listesi'ne girmiş olmak ve bu sporun pek çok büyük şampiyonuyla birlikte yer almak büyük bir onur... Spor camiası ve meslektaşlarım tarafından bu şekilde takdir edilmek beni çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.Rekorlarla dolu bir kariyerKariyerinde sekiz Wimbledon, altı Avustralya Açık, beş ABD Açık ve bir Fransa Açık zaferi bulunan Federer, aynı zamanda beş sezonu dünya 1 numarası olarak tamamladı ve 237 hafta boyunca zirvede kalarak kırılması güç bir rekora imza attı. Toplam 103 şampiyonluk kazanan İsviçreli efsane, 2021’de Wimbledon’daki son maçından sonra 2022’de emekliliğini açıklamıştı.Federer’in yanı sıra televizyon yorumcusu ve gazeteci Mary Carillo da katkı kategorisinde Şöhretler Müzesi’ne seçildi. Tören 2026 Ağustos ayında gerçekleştirilecek.Geçmiş yılların efsane isimleri müzede yerini aldıUluslararası Tenis Şöhretler Müzesi’ne yıllar içinde tenis tarihine damga vuran çok sayıda isim seçildi. Geçmiş sınıflarda Andre Agassi, Ivan Lendl, Steffi Graf ve Boris Becker gibi efsaneler yer alırken daha yakın dönemde Goran Ivanisević, Conchita Martínez ve kadın tenisinin dönüm noktası kabul edilen “Orijinal 9” grubu onurlandırıldı. 2024 sınıfında Leander Paes, Vijay Amritraj ve tenis yazarı Richard Evans müzeye dahil edilirken, 2025’te Maria Sharapova ile ünlü çiftler takımı Bob & Mike Bryan seçildi. Müzeye kabul edilen ilk dönem isimleri arasında ise Robert “Bob” Wrenn ve Dick Savitt gibi tenis tarihinin erken dönem şampiyonları bulunuyor. Uluslararası Tenis Şöhretler Müzesi, tenis dünyasında bir sporcunun ulaşabileceği en prestijli onurlardan biri olarak kabul ediliyor. Sadece büyük turnuvalar kazanmış oyuncular değil, aynı zamanda spora kalıcı katkı sunan ve tenis tarihinde iz bırakan isimler bu müzeye seçiliyor. ATP, WTA ve ITF tarafından resmi olarak tanınan kurum, tenis mirasının korunması açısından dünya çapında en saygın merkezlerden biri olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/milli-tenisci-zeynep-sonmezden-tarihi-galibiyet-1099718291.html

wimbledon

rhode island

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

roger federer, rafael nadal, novak djokovic, wimbledon, rhode island, avustralya açık, abd açık, profesyonel tenisçiler birliği (atp)