Resmi Gazete'de yayımlandı, 2 bin 408 vergi müfettişi atandı: Mükellefler tek tek incelenecek
Resmi Gazete'de yayımlandı, 2 bin 408 vergi müfettişi atandı: Mükellefler tek tek incelenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde atamalar gerçekleşti. Vergide kayıt dışılıkla mücadele edecek 2 bin 408 vergi müfettişinin ataması yapıldı. 19.11.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine atamalar gerçekleşti ve 2 bin 408 vergi müfettişi görev yerine atandı. Vergi Başmüfettişliğine ise Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı getirildi.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi başmüfettişliklerine ise VDK Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Aydın Defterdarı Serdar Şahin atandı.Vergi müfettişleri ne yapacak?Vergi müfettişi, işletmelerin ve bireylerin vergi yükümlülüklerini hesaplamak, vergi beyannamelerini kontrol etmek ve vergi kaçakçılığını belirlemekle yükümlü kamu görevlisi olarak çalışıyor.Rapor hazırlanacakVergi dairesi personelleri yapacakları incelemeler neticesinde ortaya çıkan şüpheli işlemlere yönelik olarak rapor hazırlayarak vergi müfettişlerine sunacak ve sonrasında yapılan incelemelerle birlikte yaptırımlar uygulanacak.Vergi müfettişleri kayıt dışı ile mücadele ediyorVergi müfettişleri yılın ilk yarısında 225,5 milyar lirayla tarihi düzeyde matrah farkını ortaya çıkardı. Vergi Denetim Kurulunun bu dönemde sadece vergi incelemeleriyle tespit ettiği matrah farkı 135 milyar lirayı buldu. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu." demişti.
09:33 19.11.2025 (güncellendi: 09:37 19.11.2025)
