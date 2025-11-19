https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/polonya-basbakani-tusk-ulkedeki-sabotajlara-karisan-ukraynalilar-hakkinda-zelenskiyden-bilgi-talep-1101131446.html
Polonya Başbakanı Tusk, ülkedeki sabotajlara karışan Ukraynalılar hakkında Zelenskiy'den bilgi talep etti
Polonya Başbakanı Tusk, ülkedeki sabotajlara karışan Ukraynalılar hakkında Zelenskiy'den bilgi talep etti
Polonya Başbakanı Tusk, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Polonya’daki sabotaj eylemlerine karışan Ukrayna vatandaşları hakkında bilgi talep ettiğini... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'de düzenlenen bir konferansa katıldığı sırada Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi, Kiev rejiminin liderinden Polonya’daki sabotaj eylemlerine karışan Ukrayna vatandaşları hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti.Tusk’a göre Zelenskiy, Ukrayna’nın demiryolu işletmeciliğinden sorumlu kurumlarından, ayroca istihbarat teşkilatlarından Polonya tarafıyla yakın işbirliği yapmalarını isteyeceğine söz verdi.Pazar günü Mazowieckie Eyaleti polisi, Ukrayna'ya giden bir demiryolu hattında hasar meydana geldiğini, can kaybı olmadığını duyurmuştu. Pazartesi günü ise Başbakan Tusk, olay yerinde bir patlama meydana geldiğini açıklamış, olayı sabotaj olarak sınıflandırarak, eylemden Ukrayna vatandaşlarını sorumlu tutmuştu. Polonya savcılığı, olayla ilgili terörizm iddiasıyla ceza davası açmıştı.
2025
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova'de düzenlenen bir konferansa katıldığı sırada Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi, Kiev rejiminin liderinden Polonya’daki sabotaj eylemlerine karışan Ukrayna vatandaşları hakkında bilgi talep ettiğini ifade etti.
Başkan Zelenskiy’e, Polonya'nın Rus istihbarat servisleri ile bazı Ukrayna vatandaşları arasındaki olası işbirliğinden kaynaklanabilecek olası tehditleri tespit etmemize yardımcı olacak tüm olası verilerin derhal bize iletilmesini beklediğini söyledim.
Tusk’a göre Zelenskiy, Ukrayna’nın demiryolu işletmeciliğinden sorumlu kurumlarından, ayroca istihbarat teşkilatlarından Polonya tarafıyla yakın işbirliği yapmalarını isteyeceğine söz verdi.
Pazar günü Mazowieckie Eyaleti polisi, Ukrayna'ya giden bir demiryolu hattında hasar meydana geldiğini, can kaybı olmadığını duyurmuştu. Pazartesi günü ise Başbakan Tusk, olay yerinde bir patlama meydana geldiğini açıklamış, olayı sabotaj olarak sınıflandırarak, eylemden Ukrayna vatandaşlarını sorumlu tutmuştu. Polonya savcılığı, olayla ilgili terörizm iddiasıyla ceza davası açmıştı.