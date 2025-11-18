Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/polonya-basbakani-tusk-demiryolu-hattindaki-patlamadan-ukraynalilari-sorumlu-tuttu-1101098060.html
Polonya Başbakanı Tusk, demiryolu hattındaki patlamadan Ukraynalıları sorumlu tuttu
Polonya Başbakanı Tusk, demiryolu hattındaki patlamadan Ukraynalıları sorumlu tuttu
18.11.2025
2025-11-18T17:52+0300
2025-11-18T17:52+0300
60
2025
17:52 18.11.2025
© sosyal medyaPolonya'da demiryolu hattında patlama
Polonya'da demiryolu hattında patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
© sosyal medya
Polonya Başbakanı Tusk, ülkedeki demiryolu hattındaki patlamadan Ukrayna vatandaşlarını sorumlu tuttu.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'daki demiryolu hattındaki patlamayı Ukrayna vatandaşlarının gerçekleştirdiğini belirtti.
Tusk, Polonya Parlamentosu Sejm'de yaptığı konuşmada, “İstihbarat servislerinin, polisin ve savcıların yoğun çalışmaları sayesinde sabotaj eylemlerinin iki faili tespit edildi. Bunlar iki Ukrayna vatandaşı” ifadelerini kullandı.
Tusk'a göre, Ukraynalılardan biri Lvov’da terörizm suçundan hüküm giymişti, Donbas'ta ikamet eden bir diğeri ise Belarus'tan Polonya'ya giriş yapmıştı. Saldırganlar, C-4 patlayıcı kullanarak Varşova'dan Puławy'ye giden bir yük treninin geçişi sırasında bombayı harekete geçirdi.
Polonya Başbakanı, “Bu, trenin raydan çıkmasına yol açmadı, sadece vagonun tabanı hafif hasar gördü. Makinist bir şeyler olduğunu fark etmedi bile” diye konuştu.
Kanıt sunmaksızın Ukraynalıların Rusya ile işbirliği yaptığını iddia eden Tusk, saldırganların patlamanın ardından Brest-Terespol sınır kapısından Belarus'a geçtiklerini anlattı.
UKRAYNA KRİZİ
Polonya: Ukrayna, yolsuzluğa toleranslı olduğu sürece AB'ye katılamaz
14 Kasım, 03:34
