Polonya Başbakanı Tusk, demiryolu hattındaki patlamadan Ukraynalıları sorumlu tuttu

Polonya Başbakanı Tusk, ülkedeki demiryolu hattındaki patlamadan Ukrayna vatandaşlarını sorumlu tuttu. 18.11.2025, Sputnik Türkiye

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya'daki demiryolu hattındaki patlamayı Ukrayna vatandaşlarının gerçekleştirdiğini belirtti.Tusk, Polonya Parlamentosu Sejm'de yaptığı konuşmada, “İstihbarat servislerinin, polisin ve savcıların yoğun çalışmaları sayesinde sabotaj eylemlerinin iki faili tespit edildi. Bunlar iki Ukrayna vatandaşı” ifadelerini kullandı.Tusk'a göre, Ukraynalılardan biri Lvov’da terörizm suçundan hüküm giymişti, Donbas'ta ikamet eden bir diğeri ise Belarus'tan Polonya'ya giriş yapmıştı. Saldırganlar, C-4 patlayıcı kullanarak Varşova'dan Puławy'ye giden bir yük treninin geçişi sırasında bombayı harekete geçirdi.Polonya Başbakanı, “Bu, trenin raydan çıkmasına yol açmadı, sadece vagonun tabanı hafif hasar gördü. Makinist bir şeyler olduğunu fark etmedi bile” diye konuştu.Kanıt sunmaksızın Ukraynalıların Rusya ile işbirliği yaptığını iddia eden Tusk, saldırganların patlamanın ardından Brest-Terespol sınır kapısından Belarus'a geçtiklerini anlattı.

