https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ispanya-turkiye-maci-sonrasi-montella-mart-ayinda-kuluplerden-ricam-olacak-1101106916.html

İspanya Türkiye maçı sonrası Montella: Mart ayında kulüplerden ricam olacak

İspanya Türkiye maçı sonrası Montella: Mart ayında kulüplerden ricam olacak

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T06:59+0300

2025-11-19T06:59+0300

2025-11-19T06:59+0300

spor

salih özcan

vincenzo montella

a milli futbol takımı

dünya kupası

deniz daniel gül

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101107079_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dca9b4f276e90a87a32ac91af4b7670f.jpg

Deniz Daniel Gül ve Salih Özcan'ın golleriyle İspanya ile berabere kalan Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçı değerlendirdi. La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Montella, "Bu maç beni çok fazlasıyla gururlandırıyor, maç sonunda futbolcularımızla konuşurken kendilerine teşekkür ettim. Fazlasıyla büyük fedakarlık, acayip bir mücadele gösterdiler. Belki size söylemiştim ama onlara da söylemiştim, kim oynarsa oynasın rekabet yüzdemiz yüksek bir takımız. O yüzden böyle bir performans vereceğimizden emindik. Sonucu da gerçekten canıgönülden kabul ediyoruz. Sonuna kadar denedik olmadı, galip de gelebilirdik. Bu beraberlikle iyi bir performans sonrasında mutlu ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.Tüm düşüncelerinin mart ayındaki play-off'lar olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "21, 19 ve 17 yaş altı takımlarımız da başarılı bir dönemden geçiyor. Bu beni mutlu ediyor. Özellikle maça gelirken 21 yaş altı takımımızın galip gelmesi beni çok mutlu etti. Kamptan önce iki oyuncularını almıştım, onlara karşı ne kadar hassas olduğumu herkes biliyor. Şimdi her şeyi sıfırlamamız gerekiyor ve mart ayı için en iyi konsantrasyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mart ayında hep birlikte büyük bir hayalin peşinde koşacağız. Belki bir ricada bulanabilirim, mart ayında kulüplerle konuşarak bir maç eksik oynatıp futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışma şansımız olursa, bu konuda herkes katkıda bulunursa çok sevinirim." şeklinde konuştu.Montella, "Takımlarında az forma şansı bulan oyuncular bu maçta çok başarılı oldu. Bunu nasıl sağladınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:Montella, önemli bir rakibe karşı başarılı olduklarını aktararak, "Modern futbolun dönemlerinde milli takımlarda oturmuş bir oyun formatı varsa İspanya gibi, onlara karşı adaptasyon geçirmeniz gerekiyor. Oradaki bütün futbolcular kulüplerinde de aynı sistemle oynuyor, oyunları oturmuş olmasına rağmen biz rakibin bütün özelliklerini düşündüğümüzde bu şekilde adapte olduğumuzu gösterdik. Bu aslında bizim de bir artı değerimiz, kim olursa olsun adaptasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Bu maçta 13 şutumuz var. Portekiz, Uluslar Ligi finali oynadığında İspanya'ya sadece 7 şut attı. Bu maçta topu rakibe bilerek bıraktık, hata paylarını da hesaplayarak hareket ettik" değerlendirmesinde bulundu."Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız"Montella, "Dünya Kupası'na ne kadar yakınız?" sorusuna, "Bizim için bir şey değişmiyor, yakınız ya da uzağız diye düşünmüyoruz. Duygusal anlamda daha dengeli olmalıyız hepimiz. Bu maçta daha az oynayan oyuncularımızı görme fırsatımız oldu, çok da güzel cevaplar verdiler. Şimdi tamamıyla play-off'lara konsantre olacağız ve adım adım ilerleyeceğiz. Hedefe birlikte istediğimiz şekilde yaklaşmak istiyoruz." yanıtını verdi.İtalyan teknik adam, Konya'daki maçta da bu karşılaşmadaki sistemle oynamaları halinde farklı bir sonuç çıkıp çıkmayacağı yönündeki bir soru üzerine, şöyle konuştu:Golleri atan Deniz Gül ve Salih Özcan'ın performansı hakkında ise Montella, "Salih ve Deniz'in performansından çok mutluyum. Salih gol attı ve çok iyi oynadı. Deniz hem genç, gelişime açık, çok çalışkan, bu maçta da fedakarca bir oyun sergiledi. Bu seviyelerde oynayabileceğini de gösterdi. Geleceğimiz için Deniz'in gelişimini sıkı bir şekilde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı."Play-off'larda iki finalimiz var""Ayaklarımızın her zaman yere basması gerektiğine inanıyorum." diyen Montella, sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/galatasaray-5-futbolcusunun-saglik-durumunu-paylasti-1101099349.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

salih özcan, vincenzo montella, a milli futbol takımı, dünya kupası, deniz daniel gül