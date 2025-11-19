Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/motorine-cuma-gunu-zam-gelmesi-bekleniyor-60-lirayi-asacak-1101115263.html
Motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor: 60 lirayı aşacak
Motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor: 60 lirayı aşacak
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü 2 buçuk lira civarında zam gelmesi bekleniyor. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T11:13+0300
2025-11-19T11:13+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Motorine zam bekleniyorMotorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olması öngörülen 2.5 lira civarında zam bekleniyor.Benzine zam var mı?Benzin grubunda zam beklenmiyor.Güncel motorin fiyatları 19 Kasım 2025Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,15 liraya, İzmir'de ise 61,49 liraya yükselmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/benzine-gece-yarisi-zam-akaryakitta-fiyat-degisti-1101025285.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/04/1043156666_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_004c0b9a7dbab8cc31b2257238d51056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorin, benzin, zam
motorin, benzin, zam

Motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor: 60 lirayı aşacak

11:13 19.11.2025
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Abone ol
Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü 2 buçuk lira civarında zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılıyor.

Motorine zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olması öngörülen 2.5 lira civarında zam bekleniyor.

Benzine zam var mı?

Benzin grubunda zam beklenmiyor.

Güncel motorin fiyatları 19 Kasım 2025

Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,15 liraya, İzmir'de ise 61,49 liraya yükselmesi bekleniyor.
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2025
EKONOMİ
Benzine gece yarısı zam: Akaryakıtta fiyat değişti
15 Kasım, 11:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала