Motorine cuma günü zam gelmesi bekleniyor: 60 lirayı aşacak
Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma günü 2 buçuk lira civarında zam gelmesi bekleniyor. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Motorine zam bekleniyorMotorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olması öngörülen 2.5 lira civarında zam bekleniyor.Benzine zam var mı?Benzin grubunda zam beklenmiyor.Güncel motorin fiyatları 19 Kasım 2025Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,15 liraya, İzmir'de ise 61,49 liraya yükselmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki volatilite akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılıyor.
Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olması öngörülen 2.5 lira civarında zam bekleniyor.
Benzin grubunda zam beklenmiyor.
Güncel motorin fiyatları 19 Kasım 2025
Böylece İstanbul'da motorinin litre fiyatı İstanbul'da 60,13 liraya, Ankara'da 61,15 liraya, İzmir'de ise 61,49 liraya yükselmesi bekleniyor.