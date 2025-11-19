Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/mhpli-feti-yildizdan-imrali-aciklamasi-komisyon-cuma-gunu-imraliya-gidilmesi-yonunde-karar-1101118317.html
MHP'li Feti Yıldız'dan İmralı açıklaması: 'Komisyon cuma günü İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alacaktır'
MHP'li Feti Yıldız'dan İmralı açıklaması: 'Komisyon cuma günü İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alacaktır'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alacağını belirtti. 19.11.2025
2025-11-19T11:52+0300
2025-11-19T11:52+0300
Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır. Bir kaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer Milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır" ifadelerini kullandı. Yüzyılın en cesur kurucu siyaset hamlesiSosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı konuşma ile başlayan ve bu aşamaya gelen sürecin 'tartışmasız yüzyılın en cesur "kurucu siyaset" hamlesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Literatürde "çatışma çözüm süreci" olarak adlandırılan bizim "Terörsüz Türkiye" olarak tarif ettiğimiz Türkiye'ye özgü süreç bir yılını doldurmuştur. Benzerlerinin 6-7 yılda ancak alabildiği mesafeyi büyük sükunet ve kararlılık içerisinde bir yılda kat etmiştir. Devlet aklı, konjonktürel tepkiler ile uzun vadeli stratejik öncelikleri birbirinden titizlikle ayırmaktadır. Terörsüz Türkiye sürecinin, PKK terör örgütünün kendini feshi ve silahları teslim etmesi amasız, fakatsız şartsız, bağlaçlar olmadan yürütülen bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin pazarlık ve müzakere konusu edilmezliği, kendiliğinden devlete pozitif ve negatif yükümlülükler getirmesi, devletin bu hakları tanıyıp geliştirmesi ve koruması devletin varlık nedenidir. 'Heyet adaya gidecektir'21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır. Bir kaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer Milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/adalet-bakani-tunc-mhp-lideri-bahcelinin-kimse-gitmezse-imraliya-ben-giderim-sozleriyle-ilgili-1101085083.html
i̇mralı
© AA / Raşit Aydoğan Feti Yıldız
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA / Raşit Aydoğan
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidilmesi yönünde karar alacağını belirtti.
Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacağını söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır. Bir kaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer Milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yüzyılın en cesur kurucu siyaset hamlesi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı konuşma ile başlayan ve bu aşamaya gelen sürecin 'tartışmasız yüzyılın en cesur “kurucu siyaset” hamlesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Literatürde “çatışma çözüm süreci” olarak adlandırılan bizim “Terörsüz Türkiye” olarak tarif ettiğimiz Türkiye’ye özgü süreç bir yılını doldurmuştur. Benzerlerinin 6-7 yılda ancak alabildiği mesafeyi büyük sükunet ve kararlılık içerisinde bir yılda kat etmiştir. Devlet aklı, konjonktürel tepkiler ile uzun vadeli stratejik öncelikleri birbirinden titizlikle ayırmaktadır. Terörsüz Türkiye sürecinin, PKK terör örgütünün kendini feshi ve silahları teslim etmesi amasız, fakatsız şartsız, bağlaçlar olmadan yürütülen bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Temel hak ve özgürlüklerin pazarlık ve müzakere konusu edilmezliği, kendiliğinden devlete pozitif ve negatif yükümlülükler getirmesi, devletin bu hakları tanıyıp geliştirmesi ve koruması devletin varlık nedenidir.

'Heyet adaya gidecektir'

21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacaktır. Bir kaç gün içinde de terör örgütünün kurucusunun beyanlarını tespit etmek üzere grubu bulunan partilerden birer Milletvekilinin oluşturacağı heyet adaya gidecektir. Heyete milletvekili vermek istemeyen bir siyasi parti var ise açık ve net şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır."
Adalet bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
