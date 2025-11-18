https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/adalet-bakani-tunc-mhp-lideri-bahcelinin-kimse-gitmezse-imraliya-ben-giderim-sozleriyle-ilgili-1101085083.html
Adalet Bakanı Tunç, MHP Lideri Bahçeli'nin Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim" sözleriyle ilgili konuştu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım, İmralı'ya ben giderim' sözleri soruldu. Tunç, "İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir" diyerek yanıt verdi. Takdir yetkisi tamamen komisyona aittirBakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz.”Demirtaş kararıyla ilgili bekleniyorEski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'ni verdiği karara ilişkin bir soruyu da Bakan Tunç, "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde. Bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor." diye yanıtladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım, İmralı'ya ben giderim' sözleri soruldu. Tunç, "İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir" diyerek yanıt verdi.
Takdir yetkisi tamamen komisyona aittir
Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz.”
Demirtaş kararıyla ilgili bekleniyor
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'ni verdiği karara ilişkin bir soruyu da Bakan Tunç, "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde. Bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor." diye yanıtladı.