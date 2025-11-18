Adalet Bakanı Tunç, MHP Lideri Bahçeli'nin Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim" sözleriyle ilgili konuştu

Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov: Yarın İstanbul'da Rus temsilciler bulunmayacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım, İmralı'ya ben giderim' sözleri soruldu. Tunç, "İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir" diyerek yanıt verdi. Takdir yetkisi tamamen komisyona aittirBakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz."Demirtaş kararıyla ilgili bekleniyorEski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'ni verdiği karara ilişkin bir soruyu da Bakan Tunç, "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde. Bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor." diye yanıtladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Tunç, burada gazetecilere açıklamada bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kimse gitmezse İmralı'ya ben giderim" sözleriyle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'ya gitme konusunda takdir yetkisinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda olduğunu dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Gerekirse yanıma üç arkadaşımı alırım, İmralı'ya ben giderim' sözleri soruldu. Tunç, "İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir" diyerek yanıt verdi.

Takdir yetkisi tamamen komisyona aittir

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya meclis komisyonunun ziyareti konusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun vereceği karar doğrultusunda bu gerçekleşebilecektir. Bu yöndeki takdir yetkisi tamamen komisyona aittir. Hep beraber komisyonun bu yönde vereceği kararı bekleyeceğiz.”

Demirtaş kararıyla ilgili bekleniyor

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM'ni verdiği karara ilişkin bir soruyu da Bakan Tunç, "Şu anda AİHM kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'nde. Bu noktada dairenin vereceği karar bekleniyor." diye yanıtladı.
