Oğlunu trafik kazasında kaybeden anneye 8 milyon tazminat davası açıldı: Sigorta şirketi parasını istedi
18.11.2025
Oğlunu trafik kazasında kaybeden anneye 8 milyon tazminat davası açıldı: Sigorta şirketi parasını istedi
İstanbul- İzmir otoyolunda meydana gelen kazada yoldaki yaralılara yardım etmek isterken lüks bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Baran Enver Cinkılıç'ın ailesi sigorta şirketinin 8 milyonluk tazminat davasının şokuyla sarsıldı.
İstanbul-İzmir karayolundaki kazada yaralılara yardım etmek için isterken hızla gelen Lamborghini marka lüks otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Baran Enver Cinkılıç'ın ailesine, sigorta şirketi 8 milyon liralık tazminat davası açtı. Cinkılıç'ın annesi ise duruma isyan ederek, "Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar" diye isyan etti.
Sadece yaralılara yardım etmek istedi
Üç yıl önce İstanbul- İzmir otoyolunda yaşanan zincirleme kazayı fark eden 26 yaşındaki Baran Enver Çinkılıç, yaralılara yardım etmek için otomobilini kenara çekti. O an hızla gelen ve yağmurun etkisiyle direksiyon hakimiyetini yitiren Serkan C.'nin çarpmasıyla Çinkılıç olay yerinde hayatını kaybetti.
Sabah'ın haberine göre, bilirkişi raporu sürücüyü kusurlu buldu ancak gözaltı işlemi uygulanmadı. Üstelik ailenin iddiasına göre sürücünün alkol testi kazadan 12 saat sonra yapıldı. Kazayla alakalı dosya kapanırken acılı anne Güler Ergül bu kez bambaşka bir şokla karşılaştı.
Sigorta şirketi 8 milyon lira istedi
Oğluna çarpan Lamborghini marka lüks otomobilin sigortası araç sahibine 16 milyon lira ödeme yapmıştı. Şirket bu kez 'ailede kusur olduğu' iddiasıyla Çinkılıç ailesine yaklaşık 8 milyon liralık tazminat davası açtı.
Davanın 18 Aralık'ta görüleceğini söyleyen anne, "Oğlumun acısıyla uğraşırken bir de sigorta şirketlerinin açtığı davayla karşılaştım. Kaza görüntüleri izlenince çoğu şirket geri çekildi fakat biri devam etti. Oğluma çarpan aracın sigortası on altı milyon lira ödemiş. Şimdi bizden sekiz milyon lira istiyorlar. Hem oğlumu kaybettim hem de onu hayattan koparan arabanın parasını istiyorlar. Tek isteğim sesimin duyulması" dedi.