Komisyon İmralı'ya gidecek mi: 'DEM Parti ve örgüt, ziyareti 'legalleşme olarak görüyor'

Bence bu komisyon kurulmadan önce Sayın Erdoğan’a gerekli sunumlar yapıldığında ‘İmralı’ya gitmesi faydalı olur’ denilmişti ve Erdoğan bu ön kabulle komisyonu kurdu ama süreç yönetiminde kendileri için uygun bir zaaman dilimini kovaladılar. Biraz da kamuya açık iletişimde tutuk davrandıklarını biliyoruz. Bu hafta Cuma günü Devlet Bahçeli’nin çıkışı gibi AK Parti’nin İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacağını biliyoruz. Muhtemelen komisyonda ‘gidilmesi’ yönünde bir karar çıkar. Neticede iki partinin bu kararı almak için yeter sayısı var. Komisyon bu kararı salt çoğunlukla alabilir. DEM ve örgüt tarafı, İmralı ziyaretini illegaliteden legaliteye geçişin ara formu olarak adlandırıyorlar.