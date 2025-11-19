Komisyon İmralı'ya gidecek mi: 'DEM Parti ve örgüt, ziyareti 'legalleşme olarak görüyor'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/komisyon-imraliya-gidecek-mi-dem-ve-orgut-ziyareti-legallesme-olarak-goruyor-1101134996.html
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM'deki 'Terörsüz Türkiye' komisyonundan sonra gelişmeleri aktarı
19:01 19.11.2025 (güncellendi: 19:12 19.11.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM’deki ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonundan sonra gelişmeleri aktarı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen şunları söyledi:
Bence bu komisyon kurulmadan önce Sayın Erdoğan’a gerekli sunumlar yapıldığında ‘İmralı’ya gitmesi faydalı olur’ denilmişti ve Erdoğan bu ön kabulle komisyonu kurdu ama süreç yönetiminde kendileri için uygun bir zaaman dilimini kovaladılar. Biraz da kamuya açık iletişimde tutuk davrandıklarını biliyoruz. Bu hafta Cuma günü Devlet Bahçeli’nin çıkışı gibi AK Parti’nin İmralı’ya gidilmesi yönünde oy kullanacağını biliyoruz. Muhtemelen komisyonda ‘gidilmesi’ yönünde bir karar çıkar. Neticede iki partinin bu kararı almak için yeter sayısı var. Komisyon bu kararı salt çoğunlukla alabilir. DEM ve örgüt tarafı, İmralı ziyaretini illegaliteden legaliteye geçişin ara formu olarak adlandırıyorlar.