Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Rubio bunu Trump'a söylememiş, kimse ona bunları söylemiyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Rubio bunu Trump'a söylememiş, kimse ona bunları söylemiyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya'daki uyuşturucu fabrikalarıyla ilgili sözlerini eleştirerek, hükümeti döneminde... 19.11.2025

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kolombiya'daki uyuşturucu fabrikalarını yok etmekten gurur duyardım" sözlerini eleştirdi.Yaptığı paylaşımda Petro, şu ifadeleri kullandı:Trump, dünkü açıklamasında, Kolombiya'nın uyuşturucu üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu iddia etmiş, "Kolombiya'da kokain üretilen fabrikalar var. Bu fabrikaları yok eder miydim? Bunu şahsen yapmaktan gurur duyardım. Yaptığımı söylemiyorum, ama bundan gurur duyardım." ifadelerini kullanmıştı.

