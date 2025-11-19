Türkiye
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Rubio bunu Trump'a söylememiş, kimse ona bunları söylemiyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Rubio bunu Trump'a söylememiş, kimse ona bunları söylemiyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’daki uyuşturucu fabrikalarıyla ilgili sözlerini eleştirerek, hükümeti döneminde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Trump, dünkü açıklamasında, Kolombiya'nın uyuşturucu üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu iddia etmiş, "Kolombiya'da kokain üretilen fabrikalar var. Bu fabrikaları yok eder miydim? Bunu şahsen yapmaktan gurur duyardım. Yaptığımı söylemiyorum, ama bundan gurur duyardım." ifadelerini kullanmıştı.
© AP Photo / Fernando Vergara
Abone ol
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’daki uyuşturucu fabrikalarıyla ilgili sözlerini eleştirerek, hükümeti döneminde binlerce kokain laboratuvarının imha edildiğini vurguladı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kolombiya'daki uyuşturucu fabrikalarını yok etmekten gurur duyardım" sözlerini eleştirdi.
Yaptığı paylaşımda Petro, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetim döneminde 10 bin 366 kokain üretim laboratuvarının imha edilmiş olmasından gurur duyuyorum. Rubio (ABD Dışişleri Bakanı Marco) bunu Trump'a söylememiş, kimse ona bunları söylemiyor."
Trump, dünkü açıklamasında, Kolombiya'nın uyuşturucu üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu iddia etmiş, "Kolombiya'da kokain üretilen fabrikalar var. Bu fabrikaları yok eder miydim? Bunu şahsen yapmaktan gurur duyardım. Yaptığımı söylemiyorum, ama bundan gurur duyardım." ifadelerini kullanmıştı.
