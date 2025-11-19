https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/japon-otomobil-firmasi-yuz-binlerce-araci-geri-cagirdi-aniden-devre-disi-kalabilir-1101128484.html
Japon otomobil firması yüz binlerce aracı geri çağırdı: 'Aniden devre dışı kalabilir'
Honda, ABD'deki 256 binden fazla aracı yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı. Şirket, araçlarda sürüş sırasında güç kaybı yaşandığını belirtti. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T15:33+0300
Honda, 2023–2025 Accord Hybrid modellerindeki yazılım hatası nedeniyle sürüş sırasında güç kaybı yaşanma riskine karşı ABD'deki 256 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Aniden devre dışı kalarak risk oluşturabiliyorUlusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre hatalı yazılım, iç iletişim sorunlarını CPU arızası gibi algılayarak modülün kendini resetlemesine neden oluyor. Bu resetleme sırasında motor gücü dahil kritik sistemler aniden devre dışı kalabiliyor.Honda, problemin tedarikçi firmanın yanlış yazılım programlamasından kaynaklandığını belirtirken bayilerin yazılımı ücretsiz olarak güncelleyeceğini duyurdu.
