https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/lubnan-cumhurbaskani-joseph-aun-ordu-israilin-her-saldirisina-karsilik-verecek-1100619500.html
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail’in her saldırısına karşılık verecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail’in her saldırısına karşılık verecek
Sputnik Türkiye
Güney Lübnan’daki Blida köyüne düzenlenen İsrail baskınında bir belediye çalışanı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun 'her türlü İsrail... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T15:30+0300
2025-10-30T15:30+0300
2025-10-30T15:31+0300
dünya
joseph aun
ortadoğu
i̇srail
lübnan
hizbullah
güney lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/15/1061487282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9dab084d423d77934c00b33e468a9443.jpg
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, perşembe günü Güney Lübnan’da bir belediye çalışanının ölümüyle sonuçlanan İsrail baskını sonrası orduya İsrail’in her türlü kara operasyonuna karşılık verme emri verdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ordu, vatandaşların güvenliği için her türlü İsrail ihlaline karşı duracak” denildi.Gece baskını ölümle sonuçlandı Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail askerleri Blida köyüne perşembe gece 01.30 civarında girdi. Askerler, köyün belediye binasına baskın düzenledi ve içeride uyuyan belediye çalışanı İbrahim Salameh’i öldürdü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin köyde birkaç saat kaldığını, sabahın erken saatlerinde çekildiğini aktardı. Yakınlardaki Adaisseh köyünde ise İsrail ordusunun bir dini tören salonunu havaya uçurduğu bildirildi.Saldırılar artıyor İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Tel Aviv yönetimi, operasyonların Hizbullah mevzilerini hedef aldığını savunuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail güçlerinin Kasım 2024’teki ateşkesten bu yana Lübnan’da 111 sivili öldürdüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/1100275328.html
i̇srail
lübnan
güney lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/15/1061487282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f576ce378fa55cceaeeba15daacaa0f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
joseph aun, ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, güney lübnan
joseph aun, ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, güney lübnan
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail’in her saldırısına karşılık verecek
15:30 30.10.2025 (güncellendi: 15:31 30.10.2025)
Güney Lübnan’daki Blida köyüne düzenlenen İsrail baskınında bir belediye çalışanı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun 'her türlü İsrail ihlaline karşı duracağını' açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, perşembe günü Güney Lübnan’da bir belediye çalışanının ölümüyle sonuçlanan İsrail baskını sonrası orduya İsrail’in her türlü kara operasyonuna karşılık verme emri verdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ordu, vatandaşların güvenliği için her türlü İsrail ihlaline karşı duracak” denildi.
Gece baskını ölümle sonuçlandı
Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail askerleri Blida köyüne perşembe gece 01.30 civarında girdi. Askerler, köyün belediye binasına baskın düzenledi ve içeride uyuyan belediye çalışanı İbrahim Salameh’i öldürdü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin köyde birkaç saat kaldığını, sabahın erken saatlerinde çekildiğini aktardı. Yakınlardaki Adaisseh köyünde ise İsrail ordusunun bir dini tören salonunu havaya uçurduğu bildirildi.
İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Tel Aviv yönetimi, operasyonların Hizbullah mevzilerini hedef aldığını savunuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail güçlerinin Kasım 2024’teki ateşkesten bu yana Lübnan’da 111 sivili öldürdüğünü söyledi.