Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de Ankara kriterlerimiz var, Türkiye sıradan bir ülke değil
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail’in her saldırısına karşılık verecek
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail’in her saldırısına karşılık verecek
Güney Lübnan’daki Blida köyüne düzenlenen İsrail baskınında bir belediye çalışanı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun 'her türlü İsrail... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, perşembe günü Güney Lübnan’da bir belediye çalışanının ölümüyle sonuçlanan İsrail baskını sonrası orduya İsrail’in her türlü kara operasyonuna karşılık verme emri verdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ordu, vatandaşların güvenliği için her türlü İsrail ihlaline karşı duracak” denildi.Gece baskını ölümle sonuçlandı Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail askerleri Blida köyüne perşembe gece 01.30 civarında girdi. Askerler, köyün belediye binasına baskın düzenledi ve içeride uyuyan belediye çalışanı İbrahim Salameh’i öldürdü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin köyde birkaç saat kaldığını, sabahın erken saatlerinde çekildiğini aktardı. Yakınlardaki Adaisseh köyünde ise İsrail ordusunun bir dini tören salonunu havaya uçurduğu bildirildi.Saldırılar artıyor İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Tel Aviv yönetimi, operasyonların Hizbullah mevzilerini hedef aldığını savunuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail güçlerinin Kasım 2024’teki ateşkesten bu yana Lübnan’da 111 sivili öldürdüğünü söyledi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn: Ordu, İsrail'in her saldırısına karşılık verecek

15:30 30.10.2025 (güncellendi: 15:31 30.10.2025)
© Sputnik / Abed.K BayLübnan - banka
Lübnan - banka - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Sputnik / Abed.K Bay
Abone ol
Güney Lübnan’daki Blida köyüne düzenlenen İsrail baskınında bir belediye çalışanı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordunun 'her türlü İsrail ihlaline karşı duracağını' açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, perşembe günü Güney Lübnan’da bir belediye çalışanının ölümüyle sonuçlanan İsrail baskını sonrası orduya İsrail’in her türlü kara operasyonuna karşılık verme emri verdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Ordu, vatandaşların güvenliği için her türlü İsrail ihlaline karşı duracak” denildi.

Gece baskını ölümle sonuçlandı

Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail askerleri Blida köyüne perşembe gece 01.30 civarında girdi. Askerler, köyün belediye binasına baskın düzenledi ve içeride uyuyan belediye çalışanı İbrahim Salameh’i öldürdü. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin köyde birkaç saat kaldığını, sabahın erken saatlerinde çekildiğini aktardı. Yakınlardaki Adaisseh köyünde ise İsrail ordusunun bir dini tören salonunu havaya uçurduğu bildirildi.

Saldırılar artıyor

İsrail ordusu, son haftalarda Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırdı. Tel Aviv yönetimi, operasyonların Hizbullah mevzilerini hedef aldığını savunuyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail güçlerinin Kasım 2024’teki ateşkesten bu yana Lübnan’da 111 sivili öldürdüğünü söyledi.
