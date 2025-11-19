https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/derbi-oncesi-osimhenden-korkutan-haber-geldi-galatasaray-aciklama-yapti-1101119858.html

Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya formasıyla oynarken sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten "MR tetkiklerinde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray'a Süper Lig'teki derbi öncesi kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nda Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Galatasaray yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:5 futbolcu için açıklama yapılmıştıSarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı.Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:

