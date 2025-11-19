Türkiye
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya formasıyla oynarken sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten "MR tetkiklerinde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray'a Süper Lig'teki derbi öncesi kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nda Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Galatasaray yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
Abone ol
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya formasıyla oynarken sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten "MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" açıklaması geldi
Galatasaray'a Süper Lig'teki derbi öncesi kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nda Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi.
Galatasaray yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

5 futbolcu için açıklama yapılmıştı

Sarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı.
Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:
Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.
