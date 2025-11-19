https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/derbi-oncesi-osimhenden-korkutan-haber-geldi-galatasaray-aciklama-yapti-1101119858.html
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya formasıyla oynarken sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten "MR tetkiklerinde... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T12:12+0300
2025-11-19T12:12+0300
2025-11-19T12:19+0300
spor
galatasaray
osimhen
nijerya
sakatlık
sakatlık
nijerya milli futbol takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_0:154:3162:1933_1920x0_80_0_0_495959407cc5e3e2d4c1f25bc1bcf5c2.jpg
Galatasaray'a Süper Lig'teki derbi öncesi kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nda Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Galatasaray yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:5 futbolcu için açıklama yapılmıştıSarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı.Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/turkiye-play-off-rakipleri-dunya-kupasi-play-off-maclari-ne-zaman--1101111570.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/0c/1095338715_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_0282334852e70514541b89d08fd1bd03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, osimhen, nijerya, sakatlık, sakatlık, nijerya milli futbol takımı
galatasaray, osimhen, nijerya, sakatlık, sakatlık, nijerya milli futbol takımı
Derbi öncesi Osimhen'den korkutan haber geldi: Galatasaray açıklama yaptı
12:12 19.11.2025 (güncellendi: 12:19 19.11.2025)
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen, Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya formasıyla oynarken sakatlanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpten "MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" açıklaması geldi
Galatasaray'a Süper Lig'teki derbi öncesi kötü haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nda Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'den kötü haber geldi.
Galatasaray yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"
5 futbolcu için açıklama yapılmıştı
Sarı kırmızılı takımda İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen sakatlık yaşayan isimler arasındaydı.
Kulüpten yapılan açıklamada 5 oyuncunun sağlık durumları hakkında şu ifadelere yer verildi:
Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı. Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu’nun tedavisine devam edildi. Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen’in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır.