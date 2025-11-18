https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bachin-daha-once-bilinmeyen-eserleri-320-yil-sonra-ilk-kez-seslendirildi-1101080741.html

Bach'ın daha önce bilinmeyen eserleri, 320 yıl sonra ilk kez seslendirildi

Bach'ın daha önce bilinmeyen eserleri, 320 yıl sonra ilk kez seslendirildi

Sputnik Türkiye

Johann Sebastian Bach'ın daha önce bilinmeyen iki org eseri olan 30 yıllık teyit çalışmasının ardından ilk kez seslendirildi. 320 yıl sonra bir ilk olduğu... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T11:02+0300

2025-11-18T11:02+0300

2025-11-18T11:02+0300

yaşam

eserler

org

johann sebastian bach

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101081128_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5339ace1953c0845e9d178d8c5e60929.jpg

Johann Sebastian Bach'ın daha önce bilinmeyen kayıp org eserleri, 30 yıllık teyit süreci çalışması sonucunda ilk kez seslendirildi. 320 yıl sonra seslendirilen Re minör Chaconne BWV 1178 ve Sol minör Chaconne BWV 1179 adlı eserler, Brüksel'deki Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ndeki el yazmaları kataloglarken, besteci ve müzisyen Peter Wollny'nin dikkatini çekti. Wollny, sonraki 30 yılını eserlerin kimliğini doğrulamak için çalışarak geçirdi.Eserler, Bach'ın mezarının bulunduğu ve 27 yıl boyunca koro şefi olarak çalıştığı Leipzig'deki St. Thomas Kilisesi'nde icra edildi.İki org eserinin Bach'ın kariyerinin başlarında, Thüringen'in Arnstadt kasabasında org öğretmeni olarak çalıştığı dönemde bestelendiği düşünülüyor. 1705 yılında Bach'ın öğrencilerinden Salomon Günther John tarafından yazıya geçirildiği sanılmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/orta-asya-tarihini-degistiren-kesif-kazakistan-bozkirlarinda-3-bin-600-yillik-dev-bronz-cagi-kenti-1101080524.html

eserler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eserler, org, johann sebastian bach