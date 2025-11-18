https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/bachin-daha-once-bilinmeyen-eserleri-320-yil-sonra-ilk-kez-seslendirildi-1101080741.html
Bach'ın daha önce bilinmeyen eserleri, 320 yıl sonra ilk kez seslendirildi
Bach'ın daha önce bilinmeyen eserleri, 320 yıl sonra ilk kez seslendirildi
18.11.2025
Johann Sebastian Bach'ın daha önce bilinmeyen kayıp org eserleri, 30 yıllık teyit süreci çalışması sonucunda ilk kez seslendirildi. 320 yıl sonra seslendirilen Re minör Chaconne BWV 1178 ve Sol minör Chaconne BWV 1179 adlı eserler, Brüksel'deki Belçika Kraliyet Kütüphanesi'ndeki el yazmaları kataloglarken, besteci ve müzisyen Peter Wollny'nin dikkatini çekti. Wollny, sonraki 30 yılını eserlerin kimliğini doğrulamak için çalışarak geçirdi.Eserler, Bach'ın mezarının bulunduğu ve 27 yıl boyunca koro şefi olarak çalıştığı Leipzig'deki St. Thomas Kilisesi'nde icra edildi.İki org eserinin Bach'ın kariyerinin başlarında, Thüringen'in Arnstadt kasabasında org öğretmeni olarak çalıştığı dönemde bestelendiği düşünülüyor. 1705 yılında Bach'ın öğrencilerinden Salomon Günther John tarafından yazıya geçirildiği sanılmaktadır.
