Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin mesaj: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin mesaj: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
12:31 19.11.2025 (güncellendi: 12:36 19.11.2025)
© AA / Utku UçrakErdoğan
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da zehirlenerek ölen Böcek ailesine dair soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi, 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak, ihmali, kusuru olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veriyor.

'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'

Erdoğan konuşmasının başında Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin konuştu
İhmali, hatası, kusuru, kastı olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak"
