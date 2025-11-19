https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/erdogandan-bocek-ailesinin-olumune-iliskin-mesaj-kimsenin-gozunun-yasina-bakilmayacak-1101118768.html
Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin mesaj: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin mesaj: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da zehirlenerek ölen Böcek ailesine dair soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi, 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T12:31+0300
2025-11-19T12:31+0300
2025-11-19T12:36+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101118860_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7f7eb6e1d5f2ecad4c5d8730569c3c53.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veriyor.'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'Erdoğan konuşmasının başında Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin konuştu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101118860_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_e9f5c7aa01141a2bfcc7f9c6c9b00a65.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
ak parti, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan'dan Böcek ailesinin ölümüne ilişkin mesaj: 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
12:31 19.11.2025 (güncellendi: 12:36 19.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da zehirlenerek ölen Böcek ailesine dair soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi, 'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak, ihmali, kusuru olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar veriyor.
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak'
Erdoğan konuşmasının başında Dilovası'ndaki yangın ve Fatih'teki gıda zehirlenmesi olaylarına ilişkin konuştu
İhmali, hatası, kusuru, kastı olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak"