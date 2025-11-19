https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunya-saglik-orgutu-2-binden-fazla-calisanini-isten-cikaracak-1101114552.html

Dünya Sağlık Örgütü 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Dünya Sağlık Örgütü, 2026'ın ortasına kadar iş gücünün yaklaşık dörtte bir oranında, yani 2 binden fazla kişiyi işten çıkartarak küçüleceğini açıkladı. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Cenevre merkezli DSÖ'nün bugün üye ülkelere sunacağı rapora göre, personel sayısı Ocak 2025’te 9 bin 401 iken, Haziran 2026’ya kadar 2 bin 371 kişilik azalma yaşayacak. Bu sayı işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve gönüllü ayrılmaları da kapsıyor. DSÖ Sözcüsü, toplam iş gücü kaybının yüzde 22’ye kadar çıkabileceğini belirtti.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, personeline gönderdiği mesajda, “Bu yıl DSÖ tarihinin en zor yıllarından biri oldu. Önceliklendirme ve yeniden yapılandırma sürecinde acı verici ama gerekli kararlar aldık ve küresel iş gücümüzde ciddi bir azalma yaşandı. Şimdi yenilenmiş ve yeniden şekillenen bir örgütle yolumuza devam etmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.DSÖ’nün geçici personel ve danışmanlar için yapılan işten çıkarmaların bu değerlendirmeye dahil edilmediği belirtildi.

