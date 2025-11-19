https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunya-saglik-orgutu-2-binden-fazla-calisanini-isten-cikaracak-1101114552.html
Dünya Sağlık Örgütü 2 binden fazla çalışanını işten çıkaracak
19.11.2025
2025-11-19T10:52+0300
2025-11-19T10:52+0300
2025-11-19T10:52+0300
Cenevre merkezli DSÖ'nün bugün üye ülkelere sunacağı rapora göre, personel sayısı Ocak 2025’te 9 bin 401 iken, Haziran 2026’ya kadar 2 bin 371 kişilik azalma yaşayacak. Bu sayı işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve gönüllü ayrılmaları da kapsıyor. DSÖ Sözcüsü, toplam iş gücü kaybının yüzde 22’ye kadar çıkabileceğini belirtti.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, personeline gönderdiği mesajda, “Bu yıl DSÖ tarihinin en zor yıllarından biri oldu. Önceliklendirme ve yeniden yapılandırma sürecinde acı verici ama gerekli kararlar aldık ve küresel iş gücümüzde ciddi bir azalma yaşandı. Şimdi yenilenmiş ve yeniden şekillenen bir örgütle yolumuza devam etmeye hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.DSÖ’nün geçici personel ve danışmanlar için yapılan işten çıkarmaların bu değerlendirmeye dahil edilmediği belirtildi.
