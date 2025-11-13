https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/dso-yillik-verileri-acikladi-dunyanin-en-olumcul-bulasici-hastaligi-1100958984.html

DSÖ yıllık verileri açıkladı: Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı

DSÖ yıllık verileri açıkladı: Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı

13.11.2025

DSÖ, dün yaptığı açıklamada tüberkülozun (TB), geçen yıl 1,2 milyondan fazla can kaybına ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin etkilenmesine neden olarak "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri" olmaya devam ettiğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, küresel vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, durgun finansman ve bakıma eşitsiz erişim, yıllardır kaydedilen ilerlemeyi boşa çıkarma tehlikesi taşıyor.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı: 2023-2024 yılları arasında tüberküloz enfeksiyonları yaklaşık yüzde 2 oranında düşerken, ölümler yüzde 3 oranında azaldı.Raporda, 2024 yılında yeni tüberküloz vakalarının yüzde 87'sinin 30 ülkede yoğunlaştığı, bunların arasında Hindistan, Endonezya ve Filipinler'in de bulunduğu sekiz ülkenin küresel vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturduğu yer aldı.

