https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/dso-yillik-verileri-acikladi-dunyanin-en-olumcul-bulasici-hastaligi-1100958984.html
DSÖ yıllık verileri açıkladı: Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı
Dünya Sağlık Örgütü, küresel fonlamanın azalmasıyla tüberkülozun her yıl 1,2 milyondan fazla insanı öldürdüğünü duyurdu. DSÖ, teşhis ve tedavide ilerlemenin... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T10:48+0300
2025-11-13T10:48+0300
2025-11-13T10:48+0300
sağlik
endonezya
filipinler
dünya sağlık örgütü (dsö)
tüberküloz
verem (tüberküloz)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072029467_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8aa01531d2ec70fa4c961efa86be0d1b.jpg
DSÖ, dün yaptığı açıklamada tüberkülozun (TB), geçen yıl 1,2 milyondan fazla can kaybına ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin etkilenmesine neden olarak "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri" olmaya devam ettiğini söyledi.Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, küresel vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, durgun finansman ve bakıma eşitsiz erişim, yıllardır kaydedilen ilerlemeyi boşa çıkarma tehlikesi taşıyor.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı: 2023-2024 yılları arasında tüberküloz enfeksiyonları yaklaşık yüzde 2 oranında düşerken, ölümler yüzde 3 oranında azaldı.Raporda, 2024 yılında yeni tüberküloz vakalarının yüzde 87'sinin 30 ülkede yoğunlaştığı, bunların arasında Hindistan, Endonezya ve Filipinler'in de bulunduğu sekiz ülkenin küresel vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturduğu yer aldı.
endonezya
filipinler
2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/05/1072029467_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_abea634ea5d0e0efc0a11f8ebaa930a5.jpg
endonezya, filipinler, dünya sağlık örgütü (dsö), tüberküloz, verem (tüberküloz)
DSÖ yıllık verileri açıkladı: Dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalığı
DSÖ, dün yaptığı açıklamada tüberkülozun (TB), geçen yıl 1,2 milyondan fazla can kaybına ve yaklaşık 10,7 milyon kişinin etkilenmesine neden olarak "dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri" olmaya devam ettiğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 Küresel Tüberküloz Raporu'na göre, küresel vaka ve ölüm sayıları azalmaya devam ederken, durgun finansman ve bakıma eşitsiz erişim, yıllardır kaydedilen ilerlemeyi boşa çıkarma tehlikesi taşıyor.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı:
"Verem hastalığının küresel yükündeki düşüşler ve test, tedavi, sosyal koruma ve araştırmalardaki ilerleme, yıllar süren aksaklıkların ardından sevindirici haberler, ancak ilerleme zafer anlamına gelmiyor"
"Verem hastalığının, önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen her yıl bir milyondan fazla can almaya devam etmesi, vicdansızlıktır."
2023-2024 yılları arasında tüberküloz enfeksiyonları yaklaşık yüzde 2 oranında düşerken, ölümler yüzde 3 oranında azaldı.
Raporda, 2024 yılında yeni tüberküloz vakalarının yüzde 87'sinin 30 ülkede yoğunlaştığı, bunların arasında Hindistan, Endonezya ve Filipinler'in de bulunduğu sekiz ülkenin küresel vakaların üçte ikisinden fazlasını oluşturduğu yer aldı.