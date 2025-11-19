https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/milyonlarca-yarasa-beyaz-burun-sendromundan-oluyor-biyologlar-care-ariyor-1101115628.html
Milyonlarca yarasa 'beyaz burun sendromundan' ölüyor: Biyologlar çare arıyor
Milyonlarca yarasa 'beyaz burun sendromundan' ölüyor: Biyologlar çare arıyor
Sputnik Türkiye
ABD'de beyaz burun sendromu denilen hastalık milyonlarca yarasanın ölümüne neden oldu. Biyologlar yerin yaklaşık 6 metre altında, beyaz burun sendromu olarak... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T11:53+0300
2025-11-19T11:53+0300
2025-11-19T11:57+0300
dünya
abd
yarasa
beyaz burun sendromu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dcde5d11c49fcf58d1fb244207eb9a05.jpg
ABD'de beyaz burun sendromu ilk olarak 2000'li yıllarda başladı. 2021 yılında yapılan çalışmaya göre hastalık yarasa nüfusunun yüzden 90'ını etkiledi. Kuzey Karolina'daki Highlands bölgesinde 1800'lerden kalma bir altın madeninde, yerin yaklaşık 6 metre altında, beyaz burun sendromu olarak bilinen bir hastalık nedeniyle sayıları azalan yarasaları kurtarmak için biyologlar çalışma başlattı. Altın madenindeki mağarada bir avuç yarasa kaldığını vurgulayan biyologlar, yarasaları kurtarmak için mağaralarından uzakta bir tenis kortunun etrafına parlak, böcekleri çeken bir ışık yerleştirmeyi planlıyor. Böylece hastalık sebebiyle mevsiminden önce uyanan yarasalar bu böceklerle yaşamını idam ettirecek. Yarasalar öldükçe böcekler çoğalıyor daha fazla böcek ilacı kullanılıyorKuzey Carolina Üniversitesi'nde yarasa uzmanı ve biyoloji Rada Petric, konuyla ilgili ABD basınına yaptığı açıklamada "Yarasa popülasyonları azaldıkça, böcek ilacı kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi. Beyaz burun sendromu nedir?Beyaz burun sendromu, kış uykusundaki yarasaların kanatları da dahil olmak üzere derilerini istila edip yutan Pseudogymnoascus destructans adlı bir mantarın sonucudur. Yarasaların kış aylarında daha sık uyanmalarına ve sınırlı yağ rezervlerini çok hızlı tüketmelerine neden olur.Beyaz burunları kaşının yarasalar, kış uykusundan zamanından önce uyanarak açlıkla karşı karşıya kalıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230922/kanser-tedavisinde-yarasa-donemi-ilk-adim-atildi-1075681433.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1751_1920x0_80_0_0_1f815c3910b8c214162857078115de9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, yarasa, beyaz burun sendromu
abd, yarasa, beyaz burun sendromu
Milyonlarca yarasa 'beyaz burun sendromundan' ölüyor: Biyologlar çare arıyor
11:53 19.11.2025 (güncellendi: 11:57 19.11.2025)
ABD'de beyaz burun sendromu denilen hastalık milyonlarca yarasanın ölümüne neden oldu. Biyologlar yerin yaklaşık 6 metre altında, beyaz burun sendromu olarak bilinen bir hastalık nedeniyle sayıları azalan yarasa nüfusu için zamanla yarışmaya başladı.
ABD'de beyaz burun sendromu ilk olarak 2000'li yıllarda başladı. 2021 yılında yapılan çalışmaya göre hastalık yarasa nüfusunun yüzden 90'ını etkiledi.
Kuzey Karolina'daki Highlands bölgesinde 1800'lerden kalma bir altın madeninde, yerin yaklaşık 6 metre altında, beyaz burun sendromu olarak bilinen bir hastalık nedeniyle sayıları azalan yarasaları kurtarmak için biyologlar çalışma başlattı.
Altın madenindeki mağarada bir avuç yarasa kaldığını vurgulayan biyologlar, yarasaları kurtarmak için mağaralarından uzakta bir tenis kortunun etrafına parlak, böcekleri çeken bir ışık yerleştirmeyi planlıyor. Böylece hastalık sebebiyle mevsiminden önce uyanan yarasalar bu böceklerle yaşamını idam ettirecek.
Yarasalar öldükçe böcekler çoğalıyor daha fazla böcek ilacı kullanılıyor
Kuzey Carolina Üniversitesi'nde yarasa uzmanı ve biyoloji Rada Petric, konuyla ilgili ABD basınına yaptığı açıklamada "Yarasa popülasyonları azaldıkça, böcek ilacı kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi.
Beyaz burun sendromu nedir?
Beyaz burun sendromu, kış uykusundaki yarasaların kanatları da dahil olmak üzere derilerini istila edip yutan Pseudogymnoascus destructans adlı bir mantarın sonucudur. Yarasaların kış aylarında daha sık uyanmalarına ve sınırlı yağ rezervlerini çok hızlı tüketmelerine neden olur.
Beyaz burunları kaşının yarasalar, kış uykusundan zamanından önce uyanarak açlıkla karşı karşıya kalıyor.