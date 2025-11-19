https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/milyonlarca-yarasa-beyaz-burun-sendromundan-oluyor-biyologlar-care-ariyor-1101115628.html

Milyonlarca yarasa 'beyaz burun sendromundan' ölüyor: Biyologlar çare arıyor

Milyonlarca yarasa 'beyaz burun sendromundan' ölüyor: Biyologlar çare arıyor

19.11.2025

ABD'de beyaz burun sendromu ilk olarak 2000'li yıllarda başladı. 2021 yılında yapılan çalışmaya göre hastalık yarasa nüfusunun yüzden 90'ını etkiledi. Kuzey Karolina'daki Highlands bölgesinde 1800'lerden kalma bir altın madeninde, yerin yaklaşık 6 metre altında, beyaz burun sendromu olarak bilinen bir hastalık nedeniyle sayıları azalan yarasaları kurtarmak için biyologlar çalışma başlattı. Altın madenindeki mağarada bir avuç yarasa kaldığını vurgulayan biyologlar, yarasaları kurtarmak için mağaralarından uzakta bir tenis kortunun etrafına parlak, böcekleri çeken bir ışık yerleştirmeyi planlıyor. Böylece hastalık sebebiyle mevsiminden önce uyanan yarasalar bu böceklerle yaşamını idam ettirecek. Yarasalar öldükçe böcekler çoğalıyor daha fazla böcek ilacı kullanılıyorKuzey Carolina Üniversitesi'nde yarasa uzmanı ve biyoloji Rada Petric, konuyla ilgili ABD basınına yaptığı açıklamada "Yarasa popülasyonları azaldıkça, böcek ilacı kullanımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi. Beyaz burun sendromu nedir?Beyaz burun sendromu, kış uykusundaki yarasaların kanatları da dahil olmak üzere derilerini istila edip yutan Pseudogymnoascus destructans adlı bir mantarın sonucudur. Yarasaların kış aylarında daha sık uyanmalarına ve sınırlı yağ rezervlerini çok hızlı tüketmelerine neden olur.Beyaz burunları kaşının yarasalar, kış uykusundan zamanından önce uyanarak açlıkla karşı karşıya kalıyor.

