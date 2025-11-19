https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/disisleri-bakani-fidan-ermenistanla-normallesmeye-haziriz-1101104710.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme konusunda açık bir politikasının olduğunu belirterek, Azerbaycan'la Ermenistan arasında...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan hakkında konuştu.Bakan Fidan, Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkilerini normalleştirmesi için gerekli iradeyi göstermesi gerektiğini belirterek, "Azerbaycan'la Ermenistan nihai barış anlaşmasına imza attıkları zaman biz Ermenistan'la normalleşmeye hazırız" dedi. Bakan Fidan, ''Biz ilişkileri şu an itibariyle normalleştirirsek, Ermenistan'ın elinden Azerbaycan'la barış anlaşmasını imzalaması için gerekli olan en büyük nedeni almış olacağız. Dolayısıyla bölgede bir donmuş savaşla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Biz bunu istemiyoruz'' açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Ermenistan'la normalleşme konusunda açık bir politikasının olduğunu belirterek, Azerbaycan'la Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirmeye hazır olduğunu söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan hakkında konuştu.
Bakan Fidan, Ermenistan'ın Türkiye'yle ilişkilerini normalleştirmesi için gerekli iradeyi göstermesi gerektiğini belirterek, "Azerbaycan'la Ermenistan nihai barış anlaşmasına imza attıkları zaman biz Ermenistan'la normalleşmeye hazırız" dedi.
Bakan Fidan, ''Biz ilişkileri şu an itibariyle normalleştirirsek, Ermenistan'ın elinden Azerbaycan'la barış anlaşmasını imzalaması için gerekli olan en büyük nedeni almış olacağız. Dolayısıyla bölgede bir donmuş savaşla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Biz bunu istemiyoruz'' açıklamasında bulundu.