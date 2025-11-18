Dışişleri Bakanı Fidan: Gündemi ‘hangi kriz, ne zaman, nereye sıçrar’ endişesi belirliyor

Küresel ölçekte güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve rekabetin arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı mevcut uluslararası ortamda, gündemi artık 'Hangi kriz ne zaman nereye sıçrar' endişesi belirlemektedir. Bununla birlikte yeni ve kapsamlı bir teknolojik dönüşüm dalgasıyla da karşı karşıya olduğumuz açıktır.

Yapay zeka, kuantum bilişim, otonom sistemler ve ileri robotik gibi çığır açan teknolojilerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve kontrolü üzerindeki rekabet, uluslararası güç mücadelesinin merkezine yerleşmiş durumdadır. Aynı zamanda, küresel ekonomideki kırılganlıkların derinleştiği ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı kritik bir dönemden geçiyoruz.