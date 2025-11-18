https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/disisleri-bakani-fidan-gundemi-hangi-kriz-ne-zaman-nereye-sicrar-endisesi-belirliyor-1101093664.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Gündemi ‘hangi kriz, ne zaman, nereye sıçrar’ endişesi belirliyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gündemi ‘hangi kriz, ne zaman, nereye sıçrar’ endişesi belirliyor
Sputnik Türkiye
Hakan Fidan, Türkiye'nin bu yıl uluslararası alanda etkisini artırdığını söylerken dünya gündeminde ‘endişelerin’ öne çıktığını ifade etti.
2025-11-18T15:32+0300
2025-11-18T15:32+0300
2025-11-18T16:20+0300
dünya
hakan fidan
suriye
gazze
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101093394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ccb2d1b503e17b111fee13a46e4f1f0.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.Fidan, bu yıl ‘Türkiye'nin yakın coğrafyasından küresel düzleme uzanan çok katmanlı sınamalar silsilesiyle karşı karşıya olduğunu’ söyleyerek şunları ekledi:‘Suriye’de tehdit ortamının kök salmasına izin vermeyeceğiz’Fidan, bu konularda kaydedilen gelişmelere rağmen Suriye'de güvenlik ve istikrarın önünde hala muhtelif sınamaların mevcut olduğunu ve 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürüldüğünü söyledi.Öte yandan, İsrail'in Kuneytra, Dera ve Süveyda bölgelerinde yürüttüğü faaliyetlerin, güneyde yeni bir gerilim hattı oluşturduğuna dikkati çeken Fidan, "Tüm bu risklerin önünü almak üzere Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sistematik bir nitelik kazanmıştır" diye konuştu.Fidan, "Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceği" ifadesini kullandı.Yunanistan gündemiTürkiye'nin Yunanistan'la yürüttüğü ‘pozitif gündemin’ 2025 boyunca gerçekleştirilen üst düzey temaslarla korunduğunu dile getiren Fidan, şunları söyledi:‘Gazze, ana gündem maddelerinden biri’Gazze'deki son gelişmelere de değinen Fidan, "Gazze'deki soykırım, 2025 yılı boyunca dış politikamızın ana gündem maddelerinden biri olmuştur. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze ile sınırlı kalmamış, Lübnan, Suriye ve İran'ı içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmış, hatta arabulucu konumundaki Katar'a kadar uzanarak bölgemiz için büyük bir tehdide dönüşmüştür” dedi ve ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/internet-coktu-mu-pek-cok-siteye-erisim-saglanamiyor-1101092183.html
suriye
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101093394_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_b7bd01dddae16d42e6185cb1bcb88dc4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, bütçe, açıklama, dışişleri, dünya, kriz, haberler, son dakika
hakan fidan, bütçe, açıklama, dışişleri, dünya, kriz, haberler, son dakika
Dışişleri Bakanı Fidan: Gündemi ‘hangi kriz, ne zaman, nereye sıçrar’ endişesi belirliyor
15:32 18.11.2025 (güncellendi: 16:20 18.11.2025)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu yıl uluslararası alanda etkisini artırdığını söylerken "Ülkemiz sözüne itimat edilen, işbirliği aranan ve girişimlere öncülük eden bir aktör olarak öne çıkmıştır" dedi ve dünya gündeminde ‘endişelerin’ öne çıktığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
Fidan, bu yıl ‘Türkiye'nin yakın coğrafyasından küresel düzleme uzanan çok katmanlı sınamalar silsilesiyle karşı karşıya olduğunu’ söyleyerek şunları ekledi:
Küresel ölçekte güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve rekabetin arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı mevcut uluslararası ortamda, gündemi artık 'Hangi kriz ne zaman nereye sıçrar' endişesi belirlemektedir. Bununla birlikte yeni ve kapsamlı bir teknolojik dönüşüm dalgasıyla da karşı karşıya olduğumuz açıktır.
Yapay zeka, kuantum bilişim, otonom sistemler ve ileri robotik gibi çığır açan teknolojilerin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve kontrolü üzerindeki rekabet, uluslararası güç mücadelesinin merkezine yerleşmiş durumdadır. Aynı zamanda, küresel ekonomideki kırılganlıkların derinleştiği ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı kritik bir dönemden geçiyoruz.
‘Suriye’de tehdit ortamının kök salmasına izin vermeyeceğiz’
Fidan, bu konularda kaydedilen gelişmelere rağmen Suriye'de güvenlik ve istikrarın önünde hala muhtelif sınamaların mevcut olduğunu ve 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürüldüğünü söyledi.
Öte yandan, İsrail'in Kuneytra, Dera ve Süveyda bölgelerinde yürüttüğü faaliyetlerin, güneyde yeni bir gerilim hattı oluşturduğuna dikkati çeken Fidan, "Tüm bu risklerin önünü almak üzere Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız sistematik bir nitelik kazanmıştır" diye konuştu.
Fidan, "Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceği" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Yunanistan'la yürüttüğü ‘pozitif gündemin’ 2025 boyunca gerçekleştirilen üst düzey temaslarla korunduğunu dile getiren Fidan, şunları söyledi:
Yunanistan'la ilişkilerimizi iyi komşuluk temelinde geliştirme irademizi korurken, milli menfaatlerimizi ve soydaşlarımızın haklarını koruyan tutumumuzu da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.
Önümüzdeki dönemde, geçmişte de olduğu gibi, anavatan ve garantör devlet olarak, tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde, Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak Ege ve Doğu Akdeniz'i, tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı gösterildiği bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz.
‘Gazze, ana gündem maddelerinden biri’
Gazze'deki son gelişmelere de değinen Fidan, "Gazze'deki soykırım, 2025 yılı boyunca dış politikamızın ana gündem maddelerinden biri olmuştur. İsrail'in saldırgan politikaları, Gazze ile sınırlı kalmamış, Lübnan, Suriye ve İran'ı içine alan geniş bir coğrafyaya yayılmış, hatta arabulucu konumundaki Katar'a kadar uzanarak bölgemiz için büyük bir tehdide dönüşmüştür” dedi ve ekledi:
Şu ana kadar, İsrail'in ihlallerine rağmen ateşkes büyük ölçüde korunmuş, çeşitli kısıtlamalara karşın Gazze'ye yönelik insani yardım sevkiyatı başlamıştır. Ülkemizin bu süreçte oynadığı rol, uluslararası toplum tarafından takdirle karşılanmıştır. Gazze'de sağlanan ateşkesi uluslararası mekanizmalar eliyle tahkim etmeye dönük çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu çerçevede, New York'ta başlatılan süreçte yer alan ülkelerle, 3 Kasım 2025 tarihinde, İstanbul'da Gazze konulu bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yapılan istişareleri takiben, ortak önerilerimiz çerçevesinde güncellenen karar tasarısı, ABD tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulmuş ve bu sabah kabul edilmiştir. Bundan sonraki aşamada, sürecin yakın takipçisi olacak ve iki devletli çözüm hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.