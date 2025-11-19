Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/deprem-tatbikati-yapildi-sinir-krizi-geciren-hasta-yakini-dahi-canlandirildi-1101128441.html
Deprem tatbikatı yapıldı: Sinir krizi geçiren hasta yakını dahi canlandırıldı
Deprem tatbikatı yapıldı: Sinir krizi geçiren hasta yakını dahi canlandırıldı
Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 10 kurumdan 150 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. 19.11.2025
Kahramanmaraş'ta geniş ölçekte deprem tatbikatı yapıldı.Senaryo gereği 6.4 deprem olduİl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.Yaralılar hastaneye kaldırıldı, tatbikat gerçeğini aratmadıPolis ve jandarma ekipleri, yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla 30 yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının performansı gerçeğini aratmadı.Sinir krizi geçiren hasta yakını da vardıHastalar sedye ile hastaneye sokulurken, senaryo gereği bazı hasta yakınları da ısrarla hastaya gitmek istedi. Senaryoya kendisini fazla kaptıran hasta yakınları sinir krizi geçirdi. Hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında gerçeğini aratmayan itişmeler yaşandı.Tatbikata 150 personel katıldıİl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, 10 araç, 10 ambulans ekibi ve toplam 150 personelin katıldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.
tatbikat, kahramanmaraş, hastane
tatbikat, kahramanmaraş, hastane

Deprem tatbikatı yapıldı: Sinir krizi geçiren hasta yakını dahi canlandırıldı

15:49 19.11.2025
© AA
deprem tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© AA
Abone ol
Kahramanmaraş'ta, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 10 kurumdan 150 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Kahramanmaraş'ta geniş ölçekte deprem tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği 6.4 deprem oldu

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve UMKE ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, tatbikat gerçeğini aratmadı

Polis ve jandarma ekipleri, yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeklerinin de yardımıyla 30 yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tatbikatta yaralıların ve yakınlarının performansı gerçeğini aratmadı.

Sinir krizi geçiren hasta yakını da vardı

Hastalar sedye ile hastaneye sokulurken, senaryo gereği bazı hasta yakınları da ısrarla hastaya gitmek istedi. Senaryoya kendisini fazla kaptıran hasta yakınları sinir krizi geçirdi. Hasta yakını ile güvenlik görevlileri arasında gerçeğini aratmayan itişmeler yaşandı.

Tatbikata 150 personel katıldı

İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, 10 araç, 10 ambulans ekibi ve toplam 150 personelin katıldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.
