Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sindirgi-afet-bolgesi-ilan-edildi-1100761585.html
Sputnik Türkiye
Depremlerin sürdüğü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T16:14+0300
2025-11-05T16:19+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100531998_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1b0c5772869a10b67bc0fa65086152b9.jpg
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan ve deprem hareketliliği devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medyasından duyurdu.
16:14 05.11.2025 (güncellendi: 16:19 05.11.2025)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanSındırgı
Sındırgı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2025
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Depremlerin sürdüğü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan ve deprem hareketliliği devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medyasından duyurdu.
