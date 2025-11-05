https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sindirgi-afet-bolgesi-ilan-edildi-1100761585.html

Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi

Depremlerin sürdüğü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan ve deprem hareketliliği devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medyasından duyurdu.

