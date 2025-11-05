https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sindirgi-afet-bolgesi-ilan-edildi-1100761585.html
Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi
Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Depremlerin sürdüğü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi. 05.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-05T16:14+0300
2025-11-05T16:14+0300
2025-11-05T16:19+0300
türki̇ye
sındırgı
genel hayata etkili afet bölgesi
i̇çişleri bakanlığı
afad
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100531998_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_1b0c5772869a10b67bc0fa65086152b9.jpg
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan ve deprem hareketliliği devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medyasından duyurdu.
türki̇ye
sındırgı
genel hayata etkili afet bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100531998_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_e3afff3e6da50dd2537abe404df9dba2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sındırgı, genel hayata etkili afet bölgesi, i̇çişleri bakanlığı, afad, deprem
sındırgı, genel hayata etkili afet bölgesi, i̇çişleri bakanlığı, afad, deprem
Depremlerle sarsılan Sındırgı, 'Afet Bölgesi' ilan edildi
16:14 05.11.2025 (güncellendi: 16:19 05.11.2025)
Depremlerin sürdüğü Balıkesir'ın Sındırgı ilçesi 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD'ın kararıyla, 2 kez 6,1'lik depremle sallanan ve deprem hareketliliği devam eden Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur sosyal medyasından duyurdu.