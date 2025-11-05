Türkiye
New York'ta devrim gibi seçim, Trump'ın kabusu oldu: Müslüman, sosyalist ve göçmen Belediye Başkanı Zohran Mamdani kim?
New York’ta devrim gibi seçim, Trump’ın kabusu oldu: Müslüman, sosyalist ve göçmen Belediye Başkanı Zohran Mamdani kim?
Müslüman ve demokratik sosyalist kimliğiyle dikkat çeken zohran mamdani, new york’un yeni belediye başkanı oldu. trump’ın hedef aldığı mamdani, filistin’e desteği ve vaatleriyle abd siyasetinde yeni bir dönemi başlattı.
Dünya finans başkenti New York, 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin seçilmesiyle tarihindeki en genç ve en farklı belediye başkanını kazandı. Uganda doğumlu, Hint asıllı ve Müslüman kimliğiyle öne çıkan Mamdani, zafer konuşmasında “New York, bu karanlık siyasi dönemde bir ışık olacak” diyerek Donald Trump’a göndermede bulundu.Mamdani, konuşmasında “Ben genç, Müslüman ve demokratik sosyalistim; bunlardan dolayı özür dilemeyeceğim” sözleriyle hem kimliğine hem de ideolojik duruşuna vurgu yaptı.Trump’tan sert saldırı: 'Yahudilerden nefret ediyor'Seçim öncesinde Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda Mamdani’yi hedef aldı. Trump, özellikle Yahudi seçmenlere seslenerek Müslüman adaya oy verilmemesi çağrısında bulundu. Mamdani’yi “Yahudilerden nefret eden Filistin destekçisi” olarak nitelendirdi.Ancak bu çabalar sonuç vermedi. Mamdani, İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdürürken antisemitizme karşı olduğunu sık sık vurguladı. Kampanyası boyunca Yahudi toplumuyla doğrudan temas kurarak “antisemitizm ile anti-siyonizm arasında fark var” mesajı verdi.Pew Research Center verilerine göre, New York’un nüfusunun yaklaşık %13’ü Yahudi, seçmenlerin ise %17’si bu gruptan oluşuyor. Bu oran, Yahudi oylarını kentin seçimlerinde belirleyici faktör haline getiriyor.Göçmen bir hikaye: Uganda’dan Manhattan’aSiyasi yükselişi kadar hikayesi de dikkat çekici. Zohran Mamdani, 7 yaşında ailesiyle ABD’ye göç etti ve 2018’de Amerikan vatandaşı oldu. 2020’de eyalet meclisi seçimlerinde dört dönemdir görevde olan rakibini az farkla mağlup ederek siyasette adını duyurdu.Kampanyasını “yaşam maliyetleriyle mücadele” üzerine kuran Mamdani, ücretsiz ulaşım, uygun kiralar ve çocuk bakım desteği gibi vaatlerle dikkat çekti. Trump onu “komünist” olarak tanımlasa da, Mamdani’nin politik çizgisi demokratik sosyalizmle örtüşüyor.Netanyahu’ya sert sözler: 'Tutuklansın'Mamdani, uzun süredir İsrail hükümetinin politikalarına karşı açık sözlü bir eleştirmen. 2023’te İsrail bağlantılı bazı vakıfların vergi muafiyetlerinin kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunmuştu. Meclis tarafından reddedilen bu girişim, Mamdani’nin politik cesaretini simgeliyor.Ayrıca Gazze’deki saldırılara tepki göstererek “Netanyahu tutuklanmalı” dedi ve Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketine desteğini yineledi. Buna rağmen, “New York’ta antisemitizme yer yok” diyerek toplumsal birlik mesajı verdi.İnanç ve sadelik üzerine kurulu bir kampanyaMamdani, seçim sürecinde sık sık camileri ziyaret etti ve Müslüman kimliğini gizlemeden öne çıkardı. Ramazan ayında metroda orucunu açtığı videoyla viral oldu.Kampanyası, karmaşık siyasi sloganlardan uzak, sade ama etkili vaatler üzerine kuruldu:New Yorklular, “şehirde yaşamanın zorluklarını bilen bir siyasetçi” fikrinde birleşti. Mamdani’nin başarısı, sadece yerel bir zafer değil; ABD’de yükselen çok kültürlü, ilerici ve genç bir siyasi kuşağın sembolü olarak yorumlanıyor.
New York’ta devrim gibi seçim, Trump’ın kabusu oldu: Müslüman, sosyalist ve göçmen Belediye Başkanı Zohran Mamdani kim?

13:12 05.11.2025
Uganda doğumlu, Hint kökenli, Müslüman ve demokratik sosyalist Zohran Mamdani, New York’un yeni belediye başkanı seçildi. Donald Trump’ın “tehdit” olarak nitelendirdiği Mamdani, hem kimliğiyle hem de politik söylemiyle Amerikan siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.
Dünya finans başkenti New York, 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin seçilmesiyle tarihindeki en genç ve en farklı belediye başkanını kazandı. Uganda doğumlu, Hint asıllı ve Müslüman kimliğiyle öne çıkan Mamdani, zafer konuşmasında “New York, bu karanlık siyasi dönemde bir ışık olacak” diyerek Donald Trump’a göndermede bulundu.
Mamdani, konuşmasında “Ben genç, Müslüman ve demokratik sosyalistim; bunlardan dolayı özür dilemeyeceğim” sözleriyle hem kimliğine hem de ideolojik duruşuna vurgu yaptı.

Trump’tan sert saldırı: 'Yahudilerden nefret ediyor'

Seçim öncesinde Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda Mamdani’yi hedef aldı. Trump, özellikle Yahudi seçmenlere seslenerek Müslüman adaya oy verilmemesi çağrısında bulundu. Mamdani’yi “Yahudilerden nefret eden Filistin destekçisi” olarak nitelendirdi.
Ancak bu çabalar sonuç vermedi. Mamdani, İsrail’e yönelik eleştirilerini sürdürürken antisemitizme karşı olduğunu sık sık vurguladı. Kampanyası boyunca Yahudi toplumuyla doğrudan temas kurarak “antisemitizm ile anti-siyonizm arasında fark var” mesajı verdi.
Pew Research Center verilerine göre, New York’un nüfusunun yaklaşık %13’ü Yahudi, seçmenlerin ise %17’si bu gruptan oluşuyor. Bu oran, Yahudi oylarını kentin seçimlerinde belirleyici faktör haline getiriyor.

Göçmen bir hikaye: Uganda’dan Manhattan’a

Siyasi yükselişi kadar hikayesi de dikkat çekici. Zohran Mamdani, 7 yaşında ailesiyle ABD’ye göç etti ve 2018’de Amerikan vatandaşı oldu. 2020’de eyalet meclisi seçimlerinde dört dönemdir görevde olan rakibini az farkla mağlup ederek siyasette adını duyurdu.
Kampanyasını “yaşam maliyetleriyle mücadele” üzerine kuran Mamdani, ücretsiz ulaşım, uygun kiralar ve çocuk bakım desteği gibi vaatlerle dikkat çekti. Trump onu “komünist” olarak tanımlasa da, Mamdani’nin politik çizgisi demokratik sosyalizmle örtüşüyor.

Netanyahu’ya sert sözler: 'Tutuklansın'

Mamdani, uzun süredir İsrail hükümetinin politikalarına karşı açık sözlü bir eleştirmen. 2023’te İsrail bağlantılı bazı vakıfların vergi muafiyetlerinin kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunmuştu. Meclis tarafından reddedilen bu girişim, Mamdani’nin politik cesaretini simgeliyor.
Ayrıca Gazze’deki saldırılara tepki göstererek “Netanyahu tutuklanmalı” dedi ve Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketine desteğini yineledi. Buna rağmen, “New York’ta antisemitizme yer yok” diyerek toplumsal birlik mesajı verdi.

İnanç ve sadelik üzerine kurulu bir kampanya

Mamdani, seçim sürecinde sık sık camileri ziyaret etti ve Müslüman kimliğini gizlemeden öne çıkardı. Ramazan ayında metroda orucunu açtığı videoyla viral oldu.
Kampanyası, karmaşık siyasi sloganlardan uzak, sade ama etkili vaatler üzerine kuruldu:
Kiralar sabitlenecek
Otobüsler ücretsiz olacak
Zenginlere daha yüksek vergi uygulanacak
Çocuk bakım maliyetleri sıfırlanacak
New Yorklular, “şehirde yaşamanın zorluklarını bilen bir siyasetçi” fikrinde birleşti. Mamdani’nin başarısı, sadece yerel bir zafer değil; ABD’de yükselen çok kültürlü, ilerici ve genç bir siyasi kuşağın sembolü olarak yorumlanıyor.
