https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/gerilim-sinemaya-da-sicradi-cin-japon-anime-gosterimlerini-durdurdu-1101094340.html

Gerilim sinemaya da sıçradı: Çin, Japon anime gösterimlerini durdurdu

Gerilim sinemaya da sıçradı: Çin, Japon anime gösterimlerini durdurdu

Sputnik Türkiye

Tokyo–Pekin hattında Tayvan nedeniyle yükselen tansiyon, Çin’de iki Japon animasyon filminin vizyondan çekilmesine yol açtı. Dağıtımcılar kararın “seyirci... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T16:13+0300

2025-11-18T16:13+0300

2025-11-18T16:13+0300

dünya

asya & pasifik

çin

japonya

tokyo

pekin

anime

sinema

yasak

tayvan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/12/1101094145_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e9ced93ee529ea28ac927b2c844045ac.jpg

Çinli dağıtımcılar, Japonya yapımı olan "Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers ve Cells at Work!" filmlerinin gösterimlerini süresiz erteledi. Çin Merkez Televizyonu, bu kararın “Japon filmlerinin son dönem performansı ve izleyici duyarlılığı” dikkate alınarak alındığını aktardı. Açıklamalara göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in Tayvan’a yönelik bir hamlesi halinde Japonya’nın askeri müdahale edebileceğini ima eden sözleri Çinli izleyicilerin tepkisini artırdı.Çin’den art arda misilleme adımları Film kararının, Çin'in son günlerde attığı diğer adımları izlediği aktarıldı. Bunlar arasında Çin vatandaşlarına Japonya’ya seyahat uyarısı yapılması ve Senkaku Adaları çevresine savaş gemileri gönderilmesi de bulunuyor. Bu politikalar Çin'in simgesel baskısı olarak yorumlandı. G20 zirvesi öncesi gerginlik Japonya da pazartesi günü Çin’e yönelik kendi seyahat uyarısını yayımladı. Japon Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, uyarının “son günlerdeki sosyal koşullar” dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. Bu sırada Tokyo’nun Asya-Pasifik işleri sorumlusu Masaaki Kanai, Pekin’de Çinli mevkidaşı Liu Jinsong ile bir araya gelerek gerilimi düşürmeye çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/japonyada-turizm-hisselerinde-deprem-cin-gerilimi-ekonomiyi-vurdu-1101069690.html

çin

japonya

tokyo

pekin

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, çin, japonya, tokyo, pekin, anime, sinema, yasak, tayvan, gerginlik