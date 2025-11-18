https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/gerilim-sinemaya-da-sicradi-cin-japon-anime-gosterimlerini-durdurdu-1101094340.html
Gerilim sinemaya da sıçradı: Çin, Japon anime gösterimlerini durdurdu
Gerilim sinemaya da sıçradı: Çin, Japon anime gösterimlerini durdurdu
Çinli dağıtımcılar, Japonya yapımı olan "Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers ve Cells at Work!" filmlerinin gösterimlerini süresiz erteledi. Çin Merkez Televizyonu, bu kararın “Japon filmlerinin son dönem performansı ve izleyici duyarlılığı” dikkate alınarak alındığını aktardı. Açıklamalara göre, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, Çin’in Tayvan’a yönelik bir hamlesi halinde Japonya’nın askeri müdahale edebileceğini ima eden sözleri Çinli izleyicilerin tepkisini artırdı.Çin’den art arda misilleme adımları Film kararının, Çin'in son günlerde attığı diğer adımları izlediği aktarıldı. Bunlar arasında Çin vatandaşlarına Japonya’ya seyahat uyarısı yapılması ve Senkaku Adaları çevresine savaş gemileri gönderilmesi de bulunuyor. Bu politikalar Çin'in simgesel baskısı olarak yorumlandı. G20 zirvesi öncesi gerginlik Japonya da pazartesi günü Çin’e yönelik kendi seyahat uyarısını yayımladı. Japon Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, uyarının “son günlerdeki sosyal koşullar” dikkate alınarak hazırlandığını belirtti. Bu sırada Tokyo’nun Asya-Pasifik işleri sorumlusu Masaaki Kanai, Pekin’de Çinli mevkidaşı Liu Jinsong ile bir araya gelerek gerilimi düşürmeye çalıştı.
