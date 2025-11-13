https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/nijerya-anadil-egitimini-iptal-etti-egitim-dili-yeniden-ingilizce-olacak-1100980817.html
Nijerya anadil eğitimini iptal etti: Eğitim dili yeniden İngilizce olacak
13.11.2025
Hükümet, ilkokulun ilk yıllarında İngilizce yerine yerel dillerle eğitim yapılmasını öngören programı tamamen kaldırdığını duyurdu. Açıklama, Eğitim Bakanı Tunji Alausa tarafından Abuja’da yapıldı. Alausa, uygulamanın beklentileri karşılamadığını ve özellikle sınav sonuçlarının “alarm verici şekilde kötüleştiğini” söyledi. Verilere göre en düşük başarı oranları, anadil eğitimini yoğun şekilde uygulayan bölgelerde görüldü.Tartışmalı uygulama çocuklara ne getirdi? Program, eski Eğitim Bakanı Adamu Adamu döneminde hayata geçirilmişti. Adamu, çocukların kendi dillerinde daha hızlı öğrendiğini savunmuş, bunun uluslararası araştırmalarla da desteklendiğini söylemişti. Ancak Nijerya’daki niteliksiz öğretmenler, yetersiz materyaller, sık sık yaşanan grevler gibi eğitim sorunlarının uygulamayı daha en baştan zora soktuğu bildirildi. Ülkede her ne kadar çocukların yüzde 85’i ilkokula başlasa da, yarısından azı lise eğitimini tamamlayabiliyor. UNICEF verilerine göre yaklaşık 10 milyon çocuk okula gitmiyor.Karara farklı tepkiler Kararın ardından eğitim uzmanları, veliler ve akademisyenler ikiye bölündü. Eğitim uzmanı Dr. Aliyu Tilde, kararın yerinde olduğunu savunarak “Ülkede onlarca dil var. Bu dillerde eğitim verecek eğitmen yok. Ayrıca WAEC ve Jamb gibi büyük sınavlar İngilizce yapılıyor” dedi. İki çocuğu okuyan Hajara Musa da geri dönüşü olumlu buldu ve küçük yaştan itibaren İngilizce eğitimin önemli olduğunu aktardı.
Nijerya hükümeti, üç yıl önce başlatılan anadil ile eğitim politikasını ani bir kararla iptal etti. Bakanlık, uygulamanın başarı getirmediğini ve öğrencilerin sınav sonuçlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Kararın ülke genelinde tartışma yarattığı bildirildi.
Hükümet, ilkokulun ilk yıllarında İngilizce yerine yerel dillerle eğitim yapılmasını öngören programı tamamen kaldırdığını duyurdu. Açıklama, Eğitim Bakanı Tunji Alausa tarafından Abuja’da yapıldı. Alausa, uygulamanın beklentileri karşılamadığını ve özellikle sınav sonuçlarının “alarm verici şekilde kötüleştiğini” söyledi. Verilere göre en düşük başarı oranları, anadil eğitimini yoğun şekilde uygulayan bölgelerde görüldü.
Tartışmalı uygulama çocuklara ne getirdi?
Program, eski Eğitim Bakanı Adamu Adamu döneminde hayata geçirilmişti. Adamu, çocukların kendi dillerinde daha hızlı öğrendiğini savunmuş, bunun uluslararası araştırmalarla da desteklendiğini söylemişti. Ancak Nijerya’daki niteliksiz öğretmenler, yetersiz materyaller, sık sık yaşanan grevler gibi eğitim sorunlarının uygulamayı daha en baştan zora soktuğu bildirildi. Ülkede her ne kadar çocukların yüzde 85’i ilkokula başlasa da, yarısından azı lise eğitimini tamamlayabiliyor. UNICEF verilerine göre yaklaşık 10 milyon çocuk okula gitmiyor.
Kararın ardından eğitim uzmanları, veliler ve akademisyenler ikiye bölündü. Eğitim uzmanı Dr. Aliyu Tilde, kararın yerinde olduğunu savunarak “Ülkede onlarca dil var. Bu dillerde eğitim verecek eğitmen yok. Ayrıca WAEC ve Jamb gibi büyük sınavlar İngilizce yapılıyor” dedi. İki çocuğu okuyan Hajara Musa da geri dönüşü olumlu buldu ve küçük yaştan itibaren İngilizce eğitimin önemli olduğunu aktardı.