https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bruksel-havalimani-26-kasimda-yapilacak-tum-ucuslari-iptal-etti-1101134215.html

Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti

Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti

Sputnik Türkiye

Brüksel Havalimanı, güvenlik ve yer hizmetleri personelinin bir kısmının ulusal greve katılacak olması nedeniyle 26 Kasım’da planlanan tüm uçuş kalkışlarının... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-19T18:40+0300

2025-11-19T18:40+0300

2025-11-19T18:40+0300

dünya

belçika

belçika hava kuvvetleri

belçika polisi

grev

grev hakkı

genel grev

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101133912_0:1:599:338_1920x0_80_0_0_0a4e608c40087047852f6628880715a4.jpg

Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı’nda 26 Kasım’da yapılacak grev nedeniyle tüm kalkışları iptal edildi.Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aynı gün bazı geliş uçuşlarının da iptal edilebileceği ve havalimanına giden-gelen toplu taşıma hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/belcikada-genel-grev-basliyor-havalimanlari-trenler-ve-magazalar-kapaniyor-1100091879.html

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belçika, belçika hava kuvvetleri, belçika polisi, grev, grev hakkı, genel grev, uçak, uçak seferi, uçak seferleri, uçak bileti