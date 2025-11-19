https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bruksel-havalimani-26-kasimda-yapilacak-tum-ucuslari-iptal-etti-1101134215.html
Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti
Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı’nda 26 Kasım’da yapılacak grev nedeniyle tüm kalkışları iptal edildi.Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aynı gün bazı geliş uçuşlarının da iptal edilebileceği ve havalimanına giden-gelen toplu taşıma hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtildi.
Brüksel Havalimanı, güvenlik ve yer hizmetleri personelinin bir kısmının ulusal greve katılacak olması nedeniyle 26 Kasım’da planlanan tüm uçuş kalkışlarının iptal edildiğini açıkladı.
Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı’nda 26 Kasım’da yapılacak grev nedeniyle tüm kalkışları iptal edildi.
Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aynı gün bazı geliş uçuşlarının da iptal edilebileceği ve havalimanına giden-gelen toplu taşıma hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtildi.