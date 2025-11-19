Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bruksel-havalimani-26-kasimda-yapilacak-tum-ucuslari-iptal-etti-1101134215.html
Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti
Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti
Sputnik Türkiye
Brüksel Havalimanı, güvenlik ve yer hizmetleri personelinin bir kısmının ulusal greve katılacak olması nedeniyle 26 Kasım'da planlanan tüm uçuş kalkışlarının... 19.11.2025
Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı’nda 26 Kasım’da yapılacak grev nedeniyle tüm kalkışları iptal edildi.Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aynı gün bazı geliş uçuşlarının da iptal edilebileceği ve havalimanına giden-gelen toplu taşıma hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/belcikada-genel-grev-basliyor-havalimanlari-trenler-ve-magazalar-kapaniyor-1100091879.html
Brüksel Havalimanı 26 Kasım’da yapılacak tüm uçuşları iptal etti

© AP PhotoBrüksel Havalimanı
Brüksel Havalimanı, güvenlik ve yer hizmetleri personelinin bir kısmının ulusal greve katılacak olması nedeniyle 26 Kasım’da planlanan tüm uçuş kalkışlarının iptal edildiğini açıkladı.
Belçika'nın Zaventem kentindeki Brüksel Havalimanı’nda 26 Kasım’da yapılacak grev nedeniyle tüm kalkışları iptal edildi.
Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aynı gün bazı geliş uçuşlarının da iptal edilebileceği ve havalimanına giden-gelen toplu taşıma hizmetlerinde aksama yaşanabileceği belirtildi.
Belçika'da uçuşlar iptal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2025
DÜNYA
Belçika’da genel grev başlıyor: Havalimanları, trenler ve mağazalar kapanıyor
10 Ekim, 18:27
