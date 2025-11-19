https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/beyoglundaki-deterjanli-kahve-skandalinda-2-supheliye-adli-kontrol--1101105419.html
Beyoğlu'ndaki deterjanlı kahve skandalında 2 şüpheliye adli kontrol
Beyoğlu'ndaki deterjanlı kahve skandalında 2 şüpheliye adli kontrol
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir kafede müşterinin zehirlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı'... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T02:21+0300
2025-11-19T02:21+0300
2025-11-19T02:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul emniyet müdürlüğü
kahve
kostik madde
bulaşık deterjanı
beyoğlu
kafe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/05/1064217874_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f6e9a90c29db3fbb4a9f4fd2a6d2a2ec.jpg
'Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveden bir yudum aldıktan sonra müşterinin rahatsızlanması ve yoğun bakımda tedavi altına alınması olayında gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve S.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 2 şüpheli kahveyi yapan M.A. ile işletme sahibi S.N.Ö. adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikse şüpheliler hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Kahveyi deterjanla yaptıkları ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede 26 yaşındaki A.Ö.T'nin zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlatmıştı.Yapılan çalışmalarda, 52 yaşındaki E.Ö'nün kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.Ekipler, kahveyi yapan 50 yaşındaki M.A. ile işletme sahibi 28 yaşındaki S.N.Ö'yü gözaltına almıştı.İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklamaİstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetmişti:İşletme nerede?Bulaşık deterjanıyla kahve yapılan kafenin Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'ta yer alan Runner Up isimli mekan olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/beyoglunda-bir-kafede-kahve-icen-genc-kadin-zehirlendi-kahvesini-deterjanla-yaptiklari-ortaya-cikti-1101094527.html
türki̇ye
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/05/1064217874_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_8fbad536b779c4c1ef7843a73ac62bd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kahve, kostik madde, bulaşık deterjanı, beyoğlu, kafe
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, kahve, kostik madde, bulaşık deterjanı, beyoğlu, kafe
Beyoğlu'ndaki deterjanlı kahve skandalında 2 şüpheliye adli kontrol
02:21 19.11.2025 (güncellendi: 02:37 19.11.2025)
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir kafede müşterinin zehirlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Hastanede tedavi gören müşterininse solunum desteğinden ayrılmış durumda olsa da yoğun bakımdaki süreci devam ediyor.
'Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveden bir yudum aldıktan sonra müşterinin rahatsızlanması ve yoğun bakımda tedavi altına alınması olayında gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve S.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 2 şüpheli kahveyi yapan M.A. ile işletme sahibi S.N.Ö. adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikse şüpheliler hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Kahveyi deterjanla yaptıkları ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede 26 yaşındaki A.Ö.T'nin zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlatmıştı.
Yapılan çalışmalarda, 52 yaşındaki E.Ö'nün kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.
Ekipler, kahveyi yapan 50 yaşındaki M.A. ile işletme sahibi 28 yaşındaki S.N.Ö'yü gözaltına almıştı.
İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.
M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
"17 Kasım 2025 tarihinde A.Ö.T. isimli hasta, dışarıda kahve içtikten sonra gelişen dilde ödem, nefes darlığı ve epigastrik ağrı şikayetleriyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemizin acil servisine başvurmuş ve müdahalesi yapılmıştır. Tedavi ve müdahale sürecinde hastada kostik madde alımı şüphesi oluşmasının ardından acil endoskopi yapılmak üzere başka hastaneye sevki kararlaştırılmıştır."
Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetmişti:
"Burada ön tetkikleri tamamlanmış ve endoskopi işlemi gerçekleştirilmiştir. Burada yapılan endoskopide hastada mide ve özofagusta hiperemi saptanmıştır. İşlem sonrası solunum yolundaki ödem nedeniyle hasta entübe edilerek yoğun bakımda takibe alınmıştır. Hastamızın bugün genel durumu iyiye gitmekte olup, solunum desteğinden ayrılmış durumda yoğun bakımda takip ve tedavisi devam etmektedir."
Bulaşık deterjanıyla kahve yapılan kafenin Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'ta yer alan Runner Up isimli mekan olduğu ortaya çıktı.