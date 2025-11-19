https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/beyoglundaki-deterjanli-kahve-skandalinda-2-supheliye-adli-kontrol--1101105419.html

Beyoğlu'ndaki deterjanlı kahve skandalında 2 şüpheliye adli kontrol

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir kafede müşterinin zehirlenmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı'...

'Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveden bir yudum aldıktan sonra müşterinin rahatsızlanması ve yoğun bakımda tedavi altına alınması olayında gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve S.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen 2 şüpheli kahveyi yapan M.A. ile işletme sahibi S.N.Ö. adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlikse şüpheliler hakkında 'konutu terk etmeme' ve 'yurtdışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Kahveyi deterjanla yaptıkları ortaya çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede 26 yaşındaki A.Ö.T'nin zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlatmıştı.Yapılan çalışmalarda, 52 yaşındaki E.Ö'nün kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlenmişti.Ekipler, kahveyi yapan 50 yaşındaki M.A. ile işletme sahibi 28 yaşındaki S.N.Ö'yü gözaltına almıştı.İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklamaİstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:Ancak hasta ve yakınının, sevk için beklemeyerek kendi istekleriyle hastaneden ayrılarak, aynı gün Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu belirten Güner, şunları kaydetmişti:İşletme nerede?Bulaşık deterjanıyla kahve yapılan kafenin Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Sokak'ta yer alan Runner Up isimli mekan olduğu ortaya çıktı.

