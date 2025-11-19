https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/besiktasli-rafa-silvanin-mr-sonucu-cikti-bel-agrisi-nedeniyle-antremana-cikmamisti-1101131790.html

Beşiktaşlı Rafa Silva'nın MR sonucu çıktı: Bel ağrısı nedeniyle antremana çıkmamıştı

Beşiktaşlı Rafa Silva'nın MR sonucu çıktı: Bel ağrısı nedeniyle antremana çıkmamıştı

Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'nın MRS sonuçları açıklandı. MR'a göre futbolcunun bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta beli ağrıdığı için idmana çıkmayan ve MR'i çekilen Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın dün gerçekleştirilen MR tetkikleri neticesinde bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır" denildi. Bir süredir Rafa Silva ile kulüp arasındaki gerginlik ise hala sürüyor.Bugünkü çalışmaya da katılmadıSiyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Silva'nın bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü çalışmaya katılmadığı belirtilirken, futbolcuya sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanacağı belirtildi. Bu durumun de hem futbolcuya hem de temsilcisine iletildiği aktarıldı.

