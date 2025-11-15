https://anlatilaninotesi.com.tr/20251115/besiktasta-rafa-silva-krizi-kulubu-tehdit-ediyor-kimse-saygisizlik-yapamaz-1101029660.html

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi: 'Kulübü tehdit ediyor, kimse saygısızlık yapamaz'

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Portekizli futbolcunun “futbolu bırakmak istiyorum” çıkışı sonrası... 15.11.2025, Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, son günlerde hakkında birçok iddia ortaya atılan Rafa Silva ile ilgili kulübün pozisyonunu netleştiren açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın performans düşüşü, oyundan çıkma krizi ve ayrılık isteği tartışmaları alevlendirirken, siyah-beyazlı yönetim ilk kez bu kadar açık konuştu.'Futbolu bırakmak istiyorum' dedi, sonra fikrini değiştirdiBaşkan Serdal Adalı, oyuncu ile yaptığı görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:“Rafa Silva… ‘Futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum’ dedi. Bir süre sonra ise ‘Artık başka yere gitmek istiyorum’ diye konuştu.”Adalı, tecrübeli futbolcunun Başakşehir maçında 73. dakikada oyundan alınmasının ardından menajeriyle görüşmelerin başladığını belirterek, “Çözülebilecek bir problem diye düşündük ama süreç ileri gitti" dedi.“Kendisine maddi borcumuz yok. Oyuncuyu kazanmak için çok uğraştık.”Başkan Adalı, Silva’nın ayrılık için menajerinin sunduğu teklifi “komik” olarak nitelendirdi:“Menajeri ‘3 milyon euro getirelim, bırakın’ diye geldi. Burası Beşiktaş! Ayrılmak isteyen varsa, şartları Beşiktaş belirler.”Adalı, futbolcunun devre arasına kadar profesyonel şekilde görev yapmasını istediklerini ancak Silva’nın buna olumlu yaklaşmadığını söyledi.'Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz'Adalı, kulübün tavrının net olduğunu belirten sert bir çıkış yaptı:“Kimse böyle bir saygısızlık yapamaz! Gerekirse parasını veririz, oturturuz! Gerekirse konu FIFA’ya gider.”Başkan, Beşiktaş’ın maaş tasarrufuna ihtiyacı olmadığını ve kulübün haklarını sonuna kadar koruyacaklarını vurguladı.'Rafa değişik bir karakter'Adalı, krizin kaynağının tamamen oyuncunun tutumuyla ilgili olduğunu belirtti:“Rafa değişik bir karakter… Suçlu aramaya gerek yok. Biz yapamadıysak gerisini siz tahmin edin.”Kaptanlık teklifini reddettiYıldız futbolcunun takım içindeki iletişimsizliğine değinen Adalı, şu ifadeleri kullandı:“Kaptanlık vermek istedik ama ‘Aman aman istemiyorum’ dedi.”Adalı, transfer ihtimali konusunda kapıyı sert bir şekilde kapattı:“Türkiye’de bir takıma gidemez! Sabah kalkmak istemediğini, maç stresi yaşamak istemediğini söyledi. Biz antrenmanlara çıkmasını ve oynamasını bekliyoruz.”Teknik direktör Sergen Yalçın ise "Her pazartesi 'Rafa idmana çıkacak mı, oynayacak mı?' durumuna geldik. Menajeri arıyor, kulübü tehdit ediyor. Kontratı feshedeceksek oynayacakmış... Burası Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

