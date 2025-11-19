Türkiye
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi
Kocaeli'nde 18.5 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedine ilişkin dosya yeniden açıldı. Olayın faili olan anne parmak izinden tespit edilerek... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
Kocaeli İzmit'te 7 Mayıs 2007'de bir çöp konteynerinde göbek bağıyla öldürülerek çöpe atılmış bebekle ilgili soruşturma 18.5 yıl sonra aydınlatıldı. Olayın faili olan bebeğin 'annesi' olay yerindeki parmak izinden yola çıkılarak tespit edildi. Anne yakalanarak cezaevine gönderildi. Dosyası yeniden açıldıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin çalışma yürütüldü. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin anne E.N.Ö. olduğunu tespit etti.DNA örnekleri eşleştirildiEkipler, zanlıyı 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakaladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğünde yapılan DNA örneklerinin eşleştirilmesi işlemlerinin ardından E.N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_ac6b220b792f4e2e9555c855c62a2982.jpg
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi

16:34 19.11.2025
Kocaeli'nde 18.5 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedine ilişkin dosya yeniden açıldı. Olayın faili olan anne parmak izinden tespit edilerek yakalandı.
Kocaeli İzmit'te 7 Mayıs 2007'de bir çöp konteynerinde göbek bağıyla öldürülerek çöpe atılmış bebekle ilgili soruşturma 18.5 yıl sonra aydınlatıldı. Olayın faili olan bebeğin 'annesi' olay yerindeki parmak izinden yola çıkılarak tespit edildi. Anne yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dosyası yeniden açıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin çalışma yürütüldü. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin anne E.N.Ö. olduğunu tespit etti.

DNA örnekleri eşleştirildi

Ekipler, zanlıyı 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakaladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğünde yapılan DNA örneklerinin eşleştirilmesi işlemlerinin ardından E.N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.
