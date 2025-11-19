https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/bebek-cinayeti-185-yil-sonra-aydinlatildi-parmak-izi-ele-verdi-1101130242.html
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nde 18.5 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedine ilişkin dosya yeniden açıldı. Olayın faili olan anne parmak izinden tespit edilerek... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T16:34+0300
2025-11-19T16:34+0300
2025-11-19T16:34+0300
türki̇ye
kocaeli
bebek
bebek ölümü
bebek cesedi
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_49:0:817:432_1920x0_80_0_0_3ce0e99c682fb0a1056fbd899785e192.jpg
Kocaeli İzmit'te 7 Mayıs 2007'de bir çöp konteynerinde göbek bağıyla öldürülerek çöpe atılmış bebekle ilgili soruşturma 18.5 yıl sonra aydınlatıldı. Olayın faili olan bebeğin 'annesi' olay yerindeki parmak izinden yola çıkılarak tespit edildi. Anne yakalanarak cezaevine gönderildi. Dosyası yeniden açıldıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin çalışma yürütüldü. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin anne E.N.Ö. olduğunu tespit etti.DNA örnekleri eşleştirildiEkipler, zanlıyı 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakaladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğünde yapılan DNA örneklerinin eşleştirilmesi işlemlerinin ardından E.N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/anne-ve-iki-cocugunun-hayatini-kaybettigi-faciada-gozalti-sayisi-7ye-yukseldi-otel-muhurlendi-1101035873.html
türki̇ye
kocaeli
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093739907_145:0:721:432_1920x0_80_0_0_ac6b220b792f4e2e9555c855c62a2982.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, bebek, bebek ölümü, bebek cesedi, cinayet
kocaeli, bebek, bebek ölümü, bebek cesedi, cinayet
Bebek cinayeti 18.5 yıl sonra aydınlatıldı: Parmak izi ele verdi
Kocaeli'nde 18.5 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedine ilişkin dosya yeniden açıldı. Olayın faili olan anne parmak izinden tespit edilerek yakalandı.
Kocaeli İzmit'te 7 Mayıs 2007'de bir çöp konteynerinde göbek bağıyla öldürülerek çöpe atılmış bebekle ilgili soruşturma 18.5 yıl sonra aydınlatıldı. Olayın faili olan bebeğin 'annesi' olay yerindeki parmak izinden yola çıkılarak tespit edildi. Anne yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mayıs 2007'de Yahyakaptan Mahallesi'nde göbek bağıyla öldürülen bir bebeğin çöp konteynerine atılmasına ilişkin çalışma yürütüldü. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin anne E.N.Ö. olduğunu tespit etti.
DNA örnekleri eşleştirildi
Ekipler, zanlıyı 18 Kasım'da düzenlenen operasyonla Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakaladı. İstanbul Adli Tıp Kurumu Müdürlüğünde yapılan DNA örneklerinin eşleştirilmesi işlemlerinin ardından E.N.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan 18 yıl önce olay yerinde bulunan parmak izi delilinden yola çıkılarak şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.