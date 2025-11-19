https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/avrupa-medyasi-ukraynadaki-yolsuzluk-skandalinin-ardindan-zelenskiyin-imajini-aklamaya-calisiyor-1101115113.html

Avrupa medyası Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ardından Zelenskiy'in imajını aklamaya çalışıyor

Avrupa medyası Ukrayna'daki yolsuzluk skandalının ardından Zelenskiy'in imajını aklamaya çalışıyor

Ukrayna'da patlak veren yolsuzluk skandalının yankıları sürerken Avrupa'daki medya kuruluşları, ortaya çıkan yolsuzluk vakalarının yolsuzlukla mücadele...

Bilindiği üzere, Vladimir Zelenskiy’in yakın çevresi ve hükümetin bakanları, bağımsız olarak hareket eden iki yolsuzlukla mücadele kurumunun, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) yürüttüğü soruşturmanın hedefi oldu.Alman Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesi, kadro değişikliklerini ve yolsuzlukla mücadele kurumlarının çalışmalarını örnek göstererek Ukrayna'daki yolsuzluk skandalında ‘olumlu emareler’ buldu. Gazete aynı zamanda skandalın boyutunun, ülkenin ‘bundan bu kadar çabuk sıyrılamayacağını’ gösterdiğini de kabul etti.Bir diğer Alman yayın kuruluşu Sueddeutsche Zeitung, Batı'nın Ukrayna'daki yolsuzluklara rağmen Ukrayna'ya verdiği desteği ‘adil’ olarak görüyor, ancak Ukrayna'daki bu yolsuzluk vakalarını şüphesiz diğer skandalların da takip edeceğini kabul ediyor.The Welt gazetesi, Ukrayna’daki yolsuzluğu ‘olağanüstü halle’ haklı çıkarmaya çalışırken ilgili makalede, “Ancak yolsuzluk Batı ülkelerinde de var” ifadelerine yer verildi.İtalyan Fatto Quotidiano gazetesi, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun ‘Yolsuzluğa karışan iki kişi i üzerinden Kiev’in yargılanmaması’ çağrısına dikkat çekti.İngiliz basını ise Zelenskiy'in yakın çevresindeki ve hükümetteki yolsuzluklardan habersiz olduğu, bu yolsuzluklara karışmadığı ve skandalın adil bir şekilde çözülmesini istediği şeklinde bir söylemle kamuoyunu ikna etmeyi tercih etti.The Economist gazetyesi, “Zelenskiy, yakın çevresindekilere yöneltilen suçlamaların boyutu karşısında şaşkına döndü. Soruşturmaya adı karışanlardan bazılarıyla arasına mesafe koymuş durumda” diye yazdı.The Guardian ise, “Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da enerji sektöründeki yolsuzluk skandalı nedeniyle artan kamuoyu tepkisini dizginlemek için büyük çaplı bir projeye karıştıkları iddiasıyla suçlanan iki bakanı görevden aldı” ifadelerini kullandı.

