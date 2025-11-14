https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/polonya-ukrayna-yolsuzluga-toleransli-oldugu-surece-abye-katilamaz-1100986940.html

Polonya: Ukrayna, yolsuzluğa toleranslı olduğu sürece AB’ye katılamaz

Polonya: Ukrayna, yolsuzluğa toleranslı olduğu sürece AB'ye katılamaz

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kaçka'ya Ukrayna'nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam ettiği sürece Avrupa

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam etmesi halinde Avrupa Birliği’ne katılamayacağını söyledi. Konuşmasında Sikorskiy, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.

