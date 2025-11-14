Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/polonya-ukrayna-yolsuzluga-toleransli-oldugu-surece-abye-katilamaz-1100986940.html
Polonya: Ukrayna, yolsuzluğa toleranslı olduğu sürece AB'ye katılamaz
Polonya: Ukrayna, yolsuzluğa toleranslı olduğu sürece AB’ye katılamaz
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kaçka’ya Ukrayna'nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam ettiği sürece Avrupa... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T03:34+0300
2025-11-14T03:34+0300
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam etmesi halinde Avrupa Birliği’ne katılamayacağını söyledi. Konuşmasında Sikorskiy, şu ifadeleri kullandı:Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
03:34 14.11.2025
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kaçka’ya Ukrayna'nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam ettiği sürece Avrupa Birliği’ne katılamayacağını söylediğini açıkladı.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın yolsuzluğa tolerans göstermeye devam etmesi halinde Avrupa Birliği’ne katılamayacağını söyledi.
Konuşmasında Sikorskiy, şu ifadeleri kullandı:

Bugün konuğum Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kaçka’ydı. Ona, Batı’nın güvenini kaybetmenin en basit yolunun yolsuzluğa tolerans göstermek olduğunu anlattım. Ukrayna yolsuzluğa tolerans göstermeye devam ederse, Avrupa Birliği’ne katılamaz

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 10 Kasım Pazartesi günü enerji alanındaki yolsuzlukları ortaya çıkarma amacıyla büyük çaplı operasyon başlatmıştı. Operasyon kapsamında, Eski Enerji Bakanı German Galuşçenko, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in ‘cüzdanı’ olarak gösterilen iş insanı Timur Mindiç'in evlerinde ve Energoatom şirketinde aramalar yapılmıştı.
