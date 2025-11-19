https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/ak-parti-ve-chp-uyeleri-toplanacak-imrali-karari-verilecek-1101127339.html

AK Parti ve CHP üyeleri toplanacak: İmralı kararı verilecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AK Partili ve CHP'li üyeleri yarın kendi aralarında toplanacak ve komisyonda ne oy verileceğini... 19.11.2025

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu cuma günü İmralı'ya gidip gitmeyeceğini oylayacak. Oylama öncesinde yarın (perşembe) CHP'nin komisyon üyeleri Murat Emir başkanlığında, AK Partili üyeler ise Abdülhamid Güler başkanlığında toplanacak. İki partinin üyeleri de ayrı ayrı yapacakları toplantılarda ne oy vereceklerini belirleyecek.

2025

