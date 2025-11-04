https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/survivor-2026nin-yeni-oyuncusu-belli-oldu-fenerbahce-ve-besiktasta-da-oynayan-unlu-futbolcu-da-1100720213.html
Survivor 2026'nın yeni oyuncusu belli oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan ünlü futbolcu da kadroya girdi
Survivor 2026'nın yeni oyuncusu belli oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan ünlü futbolcu da kadroya girdi
Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isim ünlü futbolcu Mert Nobre olduğu açıklandı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye
Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonuna katılacak yeni isim açıklandı. Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda efsane futbolcu Mert Nobre'nin kadroya dahil olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbolcu Nobre, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı. Mert Nobre dördüncü isim oldu Ilıcalı paylaşımında, "Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Mert Nobre kimdir?
Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonuna katılacak yeni isim açıklandı. Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda efsane futbolcu Mert Nobre’nin kadroya dahil olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbolcu Nobre, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı.
Mert Nobre dördüncü isim oldu
Ilıcalı paylaşımında, “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı.
45 yaşındaki ünlü futbolcu Brezilya doğumlu. Ülkesinde başlayan futbol hayatına birçok takımda sürdüren Nobre, 2004 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Türkiye'de tanınan Nobre, 2006 yılında ise Beşiktaş'a transfer oldu. Futbolculuk kariyerinde Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Nobre, 2019 yılında Gençlerbirliği’nde futbolu bırakma kararı aldı.