Survivor 2026'nın yeni oyuncusu belli oldu: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynayan ünlü futbolcu da kadroya girdi

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonuna katılacak yeni isim ünlü futbolcu Mert Nobre olduğu açıklandı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonuna katılacak yeni isim açıklandı. Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda efsane futbolcu Mert Nobre’nin kadroya dahil olduğunu duyurdu. Brezilyalı futbolcu Nobre, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da oynamıştı. Mert Nobre dördüncü isim oldu Ilıcalı paylaşımında, “Efsane futbolcu Mert Nobre, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Survivor 2026 kadrosunda daha önce Bayhan, Dilan Çıtak Tatlıses ve Keremcem gibi ünlü isimlerin yer alacağı açıklanmıştı. Mert Nobre kimdir?

