Abdulkadir Selvi: Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı, cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

"Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu, 'Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım' dedi.

Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı.

CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre Özgür Özel’in bu çıkışı Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Aralarında çekişme başlamış. İmamoğlu, 'Milletin, ön seçimle üyelerin, partililerin ve parti yöneticilerinin teveccühleri ile adaylaştım. Asla vazgeçmem' dedi."