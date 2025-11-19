Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-sonunda-baklayi-agzindan-cikardi-cumhurbaskani-adayligini-ilan-etti--1101109857.html
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı, cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Abdulkadir Selvi: Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı, cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini önü sürdü. Selvi "Özgür Özel... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-19T08:07+0300
2025-11-19T08:07+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
abdulkadir selvi
ekrem i̇mamoğlu
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7840a5454762aebf4e542d5b0658fc6.jpg
"Özgür Özel ekibi: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" başlığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi "Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti" değerlendirmesini yaptı. Selvi Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şunları kalem aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/erdogan-alin-teri-ve-emek-hicbir-ideolojiye-ve-gruba-ipotek-edilemeyecek-kadar-kutsaldir-1101093292.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/19/1062671681_55:0:1315:945_1920x0_80_0_0_eb713d09bdb09d3037cd50d261412845.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp
özgür özel, abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp

Abdulkadir Selvi: Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı, cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

08:07 19.11.2025
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
© DHA
Abone ol
Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini önü sürdü. Selvi "Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti" ifadelerini kullandı.
"Özgür Özel ekibi: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz" başlığıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi "Özgür Özel sonunda baklayı ağzından çıkardı. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti" değerlendirmesini yaptı.
Selvi Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şunları kalem aldı:

"Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meydan okudu, 'Ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda diyorsan baharda, yok iki ay sonra karda kışta diyorsan karda kışta, sandığın gelmesine aday olursan seninle yarışmaya hazırım' dedi.

Bu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmek demektir. Zaten bir süredir Özgür Özel ekibi, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı tezini işlemeye başladı.

CHP kulislerine yansıyan bilgiye göre Özgür Özel’in bu çıkışı Ekrem İmamoğlu’nu rahatsız etmiş. Aralarında çekişme başlamış. İmamoğlu, 'Milletin, ön seçimle üyelerin, partililerin ve parti yöneticilerinin teveccühleri ile adaylaştım. Asla vazgeçmem' dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2025
POLİTİKA
Erdoğan: 2025 kişi ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı
Dün, 15:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала