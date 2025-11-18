Erdoğan: 2025 kişi ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/erdogan-alin-teri-ve-emek-hicbir-ideolojiye-ve-gruba-ipotek-edilemeyecek-kadar-kutsaldir-1101093292.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır"... 18.11.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu:Ekonomik gelişmeler: Kişi başı milli gelir ne kadar?Erdoğan'dan enflasyon mesajı
15:35 18.11.2025 (güncellendi: 15:54 18.11.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuştu:
Türkiye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları boşa çıkardık
Alın teri ve emek hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik ve gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete layıktır
Ekonomik gelişmeler: Kişi başı milli gelir ne kadar?
Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 608 dolarken 2024'te 14 bin 751 dolara yükseldi, nereden nereye. 2025 kişi ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı.
Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz