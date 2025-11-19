https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/abdnin-dearborn-kentinde-kuran-i-kerim-yakma-tesebbusu-1101135662.html

ABD'nin Dearborn kentinde Kur'an-ı Kerim yakma teşebbüsü

ABD’de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde, bir grup gösterici Müslüman karşıtı kişi sloganlar atarak Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, yaklaşık 20 kişilik bir grup, Dearborn'da Müslüman karşıtı gösteri düzenledi.Göstericiler arasında Michigan vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışan ancak yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida’dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang’in de bulunduğu görüldü.Polis, civarda geniş güvenlik önlemleri alırken göstericilerle civardaki vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı.‘Burası Amerika, saygı duymalısın’Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Cumhuriyetçi senatör adayı Lang’in bir ara Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bir şahsın yaklaşarak, girişimi "Burası Amerika, saygı duymalısın" şeklinde ifadelerle engellediği görüldü.Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir" ifadelerini kullandı.Çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika kökenliAA’nın haberine göre Müslümanlara hitaben "Bu ülkeden defolup gidin" şeklinde ifadeler kullanan Lang’i protesto etmek için bazı vatandaşların meclis toplantısını terk ederek tepki gösterdiği gözlendi.Dearborn, ABD'de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor ve 110 bin nüfuslu bu şehirde yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen bulunuyor.Arap-Amerikan Ulusal Müzesi ile Kuzey Amerika'nın en büyük camisine ev sahipliği yapan şehirde, 2020 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 54.5’inin Ortadoğu veya Kuzey Afrika kökenli.

