ABD, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için bakım ekipmanı satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve modernizasyonu için ekipman ve destek hizmetlerinin olası satışını onayladığı... 19.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini desteklemek amacıyla Patriot sistemlerinin çalışır durumda tutulmasına yönelik hizmet ve ekipmanların satışınını onayladığı belirtildi. Toplamda 105 milyon dolara kadar ulaşabilecek satışa ilişkin Kongre’ye bilgi verildi.Açıklamaya göre, Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda, satış kapsamına M901 fırlatma sistemlerinin M903 standardına yükseltilmesi, gizli ve açık yedek parça listelerinin temini, yer destek ekipmanları, yedek parça ve aksesuarlar, ayrıca eğitim ve lojistik destek gibi hizmetler dahil ediliyor.DSCA, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini, aynı zamanda Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesini ve bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı. Ajans, Ukrayna’nın söz konusu sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini desteklemek amacıyla Patriot sistemlerinin çalışır durumda tutulmasına yönelik hizmet ve ekipmanların satışınını onayladığı belirtildi. Toplamda 105 milyon dolara kadar ulaşabilecek satışa ilişkin Kongre’ye bilgi verildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda, satış kapsamına M901 fırlatma sistemlerinin M903 standardına yükseltilmesi, gizli ve açık yedek parça listelerinin temini, yer destek ekipmanları, yedek parça ve aksesuarlar, ayrıca eğitim ve lojistik destek gibi hizmetler dahil ediliyor.
DSCA, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini, aynı zamanda Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesini ve bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı. Ajans, Ukrayna’nın söz konusu sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini belirtti.