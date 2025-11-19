Türkiye
Dünya haritası
ABD, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için bakım ekipmanı satışını onayladı
ABD, Ukrayna’ya Patriot sistemleri için bakım ekipmanı satışını onayladı
dünya
abd
ukrayna
abd savunma bakanlığı (pentagon)
patriot
kongre
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini desteklemek amacıyla Patriot sistemlerinin çalışır durumda tutulmasına yönelik hizmet ve ekipmanların satışınını onayladığı belirtildi. Toplamda 105 milyon dolara kadar ulaşabilecek satışa ilişkin Kongre’ye bilgi verildi.Açıklamaya göre, Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda, satış kapsamına M901 fırlatma sistemlerinin M903 standardına yükseltilmesi, gizli ve açık yedek parça listelerinin temini, yer destek ekipmanları, yedek parça ve aksesuarlar, ayrıca eğitim ve lojistik destek gibi hizmetler dahil ediliyor.DSCA, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini, aynı zamanda Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesini ve bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı. Ajans, Ukrayna’nın söz konusu sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini belirtti.
ukrayna
abd, ukrayna, abd savunma bakanlığı (pentagon), patriot, kongre
00:01 19.11.2025
Patriot uçaksavar sistemi
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve modernizasyonu için ekipman ve destek hizmetlerinin olası satışını onayladığı bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA) yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini desteklemek amacıyla Patriot sistemlerinin çalışır durumda tutulmasına yönelik hizmet ve ekipmanların satışınını onayladığı belirtildi. Toplamda 105 milyon dolara kadar ulaşabilecek satışa ilişkin Kongre’ye bilgi verildi.
Açıklamaya göre, Ukrayna tarafının talebi doğrultusunda, satış kapsamına M901 fırlatma sistemlerinin M903 standardına yükseltilmesi, gizli ve açık yedek parça listelerinin temini, yer destek ekipmanları, yedek parça ve aksesuarlar, ayrıca eğitim ve lojistik destek gibi hizmetler dahil ediliyor.
DSCA, bu satışın ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceğini, aynı zamanda Ukrayna’nın kendini savunma kapasitesini ve bölgesel güvenliği güçlendireceğini vurguladı. Ajans, Ukrayna’nın söz konusu sistemleri silahlı kuvvetlerine entegre etmede zorluk yaşamayacağını ve satışın bölgedeki askeri dengeleri değiştirmeyeceğini belirtti.
